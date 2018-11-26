شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال جلسة أمس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1.79 درهم، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1.83 درهم، وملامسا لهدفه السعري المتوقع عند 1.80 درهم، والناتج من اختراق السهم للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 1.70 درهم كمستوى ال، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.86 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.75 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.83 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط