شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتعرض للضغوط البيعية وبقوة كبيرة خلال جلسة أمس الاحد، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 8.16 درهم، واغلق منخفضا أيضا عند مستوى 8.01 درهم، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس حالة التشاؤم التي يعاني منها المتداولين حاليا، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات 7.90 ثم 7.40 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 8.35 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 8.13 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط