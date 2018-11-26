شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاتحاد الوطني (UNB) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم أمس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي ليغلق عند مستوى 4.76 درهم، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة دفعت السهم بقوة لأسفل مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة سلبية، وفي الوقت الذي يعكس فيه مؤشر استوكاستيك استمرار الضغوط البيعية الحالية، لذلك نتوقع ان يخفض السهم مرة أخرى لمستوى الدعم 4.45 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 4.90 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.73 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.78 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط