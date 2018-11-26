شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق أمس الاحد منخفضا عند مستوى 16.90 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، حيث سجل ارتفاع بلغ 17.06 درهم خلال الجلسة، في ظل تراجع ملحوظ لكميات التداول ظهور جليا خلال الأسبوع الماضي، كما تراجع السهم مخترقا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 16.85 درهم، فسيعد ذلك إشارة بمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 16.35 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.79 درهم وبين مستوى المقاومة هو 17.01 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط