شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة طيلة الأسبوعين الماضيين، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 0.424 درهم، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 0.42 درهم، وهو الهدف السعري الذي توقعنا الوصول اليه سابقا، في الوقت الذي يحافظ فيه مؤشر القوة النسبية على ميله الهابط، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يصل لمستوى الدعم التالي عند 0.395 درهم، شرط اختراق السهم لمستوى 0.42 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.42 وبين مستوى المقاومة هو 0.43 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط