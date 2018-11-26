شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يواصل نزيف الخسائر -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم خسائره الكبيرة التي بداها منذ منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق أمس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 0.57 درهم، مسجلا ادنى مستوى في شهر ونصف، مما يعكس سيطرة البائعين على التداولات في الاجل القصير، كما تراجع السهم مخترقا الحد السفلي من مؤشر "Bollinger Bands " مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.53 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.60 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.54 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.59 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط