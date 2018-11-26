شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اسمنت الخليج (GCEM) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أشرنا في تقريرنا الأخير ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.86 درهم، فقد انهى السهم تداولات أمس الاحد مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 0.84 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى يسجله السهم منذ شهر يونيو من عام 2016، مما يعد إشارة سلبية قوة تعكس قوة البائعين الحالية ورغبتهم في الهبوط بالسهم لمستويات اقل قد تصل الى 0.80 درهم كمستوى اول ثم 0.70 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.88 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.83 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.85 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط