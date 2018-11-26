شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 9 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.87 درهم، الا ان هذ السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 9 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.93 درهم وبين مستوى المقاومة هو 9.07 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط