شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.50 درهم، وهو المستوى الذي توقعنا الوصول اليه في تقريرنا الأخير خلال منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 0.502 درهم، ليواصل بذلك اتجاهه الهابط على المدى القصير والمتوسط والذي قد يصل بالسهم لمستويات 0.45 ثم 0.35 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.55 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.49 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.51 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط