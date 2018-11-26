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شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يشهد ارتفاع كبير في السيولة -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 0.344 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية تشير الى سيطرة القوى الشرائية على تداولات السهم في الاجل القصير، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة الهام عند 0.35 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 0.365 درهم ثم 0.38 درهم كمستوى ثان.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.34 وبين مستوى المقاومة هو 0.355 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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