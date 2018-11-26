شكرا لقرائتكم خبر عن الناصر لـ اليوم: الغاز غير التقليدي يرفع الإنتاج إلى 23 مليار قدم يوميا والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين م. أمين الناصر لـ«اليوم»، أن وجود الغاز غير التقليدي بمختلف مناطق المملكة مؤشر جيد لرفع إنتاج كميات الغاز من 15 و16 مليار قدم مكعبة باليوم إلى 23 مليار قدم مكعبة باليوم أي بمعدل 65%.

» رفع الاعتماد على الغاز

وقال: إن محطات الكهرباء والماء تعتمد على الغاز بنسبة 50%، ونتطلع لرفعها إلى 70% خلال الفترة المقبلة، وسيكون الاعتماد بالنسب المتبقية في المستقبل عن طريق المحطات النووية والطاقة الشمسية، مؤكداً أن أرامكو السعودية تساهم في مشروع وعد الشمال من خلال استثمارات بأكثر من 10 مليارات ريال لتطوير أول منظومة في المملكة وفي المنطقة العربية لإنتاج وتوريد الغاز غير التقليدي.

» معمل غير تقليدي

وكان م. الناصر قد أشار في المؤتمر الصحفي المنعقد لدى تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المرحلة الأولى من منظومة مشاريع مدينة وعد الشمال الصناعية في محافظة طريف، إلى أن المملكة أنجزت أول معمل لإنتاج الغاز غير التقليدي في مايو 2018م بطاقة تقدر بنحو 55 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، وسيتم خلال العام 2019م إضافة 4 معامل ليرتفع الإنتاج تدريجيًا إلى أكثر من 190 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وهو الذي سيُستخدم بشكل أساسي في مشروع وعد الشمال لتوليد الكهرباء، كما سيتم استخدام حصة من الإمدادات المستقبلية.

» منظومات وتقنيات جديدة

ونوه م. الناصر، بأنه تم إدخال العديد من المنظومات التي تدخل لأول مرة في المملكة مثل استخدام خطوط أنابيب بطول 300كم من مواد لا معدنية لنقل الغاز، وهذه المواد لها ميزة في الاستدامة وخفض تكاليف الإنشاء والصيانة، مضيفا إن أعمال التحكم والسيطرة لمنظومة إنتاج الغاز تتم عبر تقنيات غاية في التطور الرقمي وتشمل شبكة تتضمن 50 بئرًا ومرافق إنتاج ومعالجة تنتشر على أبعاد تتراوح بين 70 إلى 120كم من مجمع وعد الشمال.

» كفاءات سعودية

وقال: ومما يسعدنا أن جميع مرافق منظومة غاز وعد الشمال يتم تشغيلها وصيانتها بكفاءات سعودية 100%، وغالبيتها من أبناء المنطقة، كما أن المشروع تم إنجازه قبل الجدول الزمني وبأقل من التكاليف المتوقعة وبمعايير متميزة، مبيناً تحقيق أرامكو العديد من الإنجازات الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.