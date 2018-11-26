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شكرا لقرائتكم خبر عن شراء أرامكو لـ«أرلانكسو» الصفقة الأكبر بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
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وقال تقرير إرنست ويونغ (EY) لأنشطة الاندماج والاستحواذ في المنطقة المذكورة: تعزى هذه الصفقة إلى حد كبير إلى زيادة مشاركة صناديق الثروة السيادية والنشاط الهام في قطاعي النفط والغاز والكيماويات في الربع الثالث من عام 2018، مشيرا إلى أن من أبرز قائمة اللاعبين البارزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين شاركوا في أكثر من عمليتي استحواذ خلال الربع الثالث من عام 2018 صندوق الاستثمارات العامة.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت نموا في قيمة الصفقات المعلنة خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 105% لتصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي مقابل 4.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2017. بينما استمر نشاط الصفقات مقاربا لمستوياته في الفترة نفسها من العام السابق، مع تسجيل 107 صفقات في الربع الثالث من عام 2018 مقابل 110 صفقات في الربع الثالث من عام 2017، بانخفاض طفيف قدره 3%.
وقد مثلت الصفقات التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي 79٪ من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة بلغت 7.9 مليار دولار، و73٪ من حجم الصفقات، مع 78 صفقة اندماج واستحواذ معلنة.
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