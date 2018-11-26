شكرا لقرائتكم إيطاليا تأمل في تجنب عقوبات أوروبية بسبب موازنتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 20:33

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من بروكسيل بعد لقائه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الحوار حول الموازنة الإيطالية التي رفضتها المفوضية، مستمر بين الطرفين، مؤكداً أن روما لديها أمل كبير في تجنب فرض عقوبات عليها.



وقال كونتي بعيد عشاء مع يونكر، رداً على أسئلة محطات التلفزيون الإيطالية: «أنا واثق من أن الحوار يمكن أن يسمح بتجنب الإجراء». واعترف كونتي، الذي رافقه وزير المال الإيطالي جوفاني تريا، أن هذا اللقاء الذي كان مقرراً بعد رفض السلطات الأوروبية مشروع الموازنة الإيطالية، لم يكن «حاسماً». وقال: «لم يكن اجتماعاً حاسماً بل لقاء أكد مجدداً في إطار الاحترام المتبادل، الانفتاح على الحوار الذي علينا حمايته لمصلحة الجميع».

وأكد أن الحكومة الإيطالية لا تنوي التراجع عن الإصلاحات الرئيسة الواردة في مشروع موازنتها. وينص مشروع الميزانية الإيطالية لعام 2019 على تأمين دخل للأكثر فقراً في بند تبلغ كلفته نحو 10 بلايين يورو، وتخفيف شروط التقاعد لبعض الإيطاليين بقيمة أكثر من 6 بلايين دولار. وهذه التعديلات وزيادة الاستثمارات العامة 15 بليون يورو، سترفع العجز العام إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب روما.

ولكن المفوضية الأوروبية ترى أن العجز سيصل إلى 2.9 في المئة، ورفضت الموازنة معتبرة أنها «تتجاوز المعايير» الأوروبية، ما يعرض روما لإجراءات مخالفة الموازنة ولعقوبات محتملة. وكانت الحكومة الإيطالية أكدت خلال الأسبوع مجدداً رغبتها في الإبقاء على مشروعها للموازنة.

ورداً على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان مستعداً للتخلي عن المشروع في إطار مفاوضات مع المفوضية، قال كونتي: «إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الإيطاليين، فلسنا مستعدين للتخلي عن شيء».