شكرا لقرائتكم آليات «بريكزيت» تدفع السوق العقارية البريطانية نحو مزيد من التباطؤ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي – «الحياة» | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 20:38

باتت المسارات التي سجلتها وتسجلها عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، تنعكس سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة، على رأسها القطاع العقاري، نظراً إلى عدم وضوح الرؤية وصعوبة تحديد النطاقات الزمنية والتأثيرات السلبية أو الإيجابية. وبالتالي، تتجه مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي نحو مزيد من التعقيد وصعوبة في الخروج من دون تكاليف مباشرة على الاقتصادي البريطاني، ما تحاول الحكومة جاهدة التخفيف منه والتقليل من تأثيراته السلبية على وتيرة النشاط المالي والاقتصادي.



وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «الاقتصاد البريطاني من الاقتصادات المؤثرة عالمياً، وأي تراجع من شأنه أن ينعكس سلباً على أداء الكثير من القطاعات، علماً أن المكونات المالية والاقتصادية البريطانية لجذب الاستثمارات الخارجية قامت في الأساس على العديد من الأنشطة والمجالات، أبرزها العقار والصرافة، وبالتالي لا مجال للتراجع عن المكانة المتقدمة لهذا الاقتصاد حالياً».

ولفت إلى أن «نتيجة الاستفتاء على عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان لها تأثيرات مباشرة منذ البداية في القطاع العقاري، دخل معها في حال من الركود أو تراجع الطلب نتيجة أسباب عديدة، منها تعثر الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تفاصيل الانسحاب وكلفته على الاقتصادين الأوروبي والبريطاني». وعلى رغم الجاذبية الاستثمارية المرتفعة التي تتمتع بها السوق العقارية البريطانية من قبل المستثمرين الأجانب، إضافة إلى طلب داخلي متواصل، إلا إن السوق دخلت في حال ترقب لما ستؤول إليه الأمور، فالأسعار المتداولة تعتبر مرتفعة مقارنة بالتوقعات حول إمكان انخفاضها في حال تم تنفيذ الانسحاب في آذار (مارس) المقبل». وأشار إلى أن «نسب الضرائب المفروضة على الصفقات العقارية من فئة الفاخرة وذات القيم المرتفعة، تُضعف وتيرة النشاط، وفي المقابل فإن قنوات التمويل والمصارف باتت أكثر حذراً في تمويل العقارات ذات الأسعار والقيم المرتفعة، خوفاً من تراجعها في المستقبل، ما أضاف مزيداً من التعقيدات على قوى العرض والطلب، لتفقد العقارات السكنية أكثر من 7 في المئة من قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي».

وأكد تقرير «المزايا» أن «الأخطار تكمن بعيداً عن المؤيدين والمعارضين للخروج، وتحديداً في كيفية الخروج إن كان باتفاق متبادل أم لا، ما سيضع الاقتصاد البريطاني أمام الكثير من التحديات، إذ تشير التوقعات إلى أن الخروج من دون ترتيبات مسبقة ستكبد السوق العقارية تراجعات تزيد على 30 في المئة من أسعارها المتداولة، في المقابل فإن توقعات المؤيدين تتجه نجو مزيد من التفاؤل مستمدين ذلك من تجارب وتحديات سابقة خرج منها بقوة ولا يزال يحقق مزيدااً من الإنجازات ومعدلات النمو الجيدة التي تظهر قدرته على تجاوز تحديات الخروج بنجاح، بل على العكس بمزيد من المحفزات الاقتصادية وفرص الاستثمار».

وسجل الاقتصاد البريطاني نمواً بوتيرة متسارعة خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 0.6 في المئة، في مقابل 0.4 في المئة خلال الربع الثاني، لتسجل قطاعات الخدمات والإنشاءات وقطاع التصنيع وقطاع البناء معدلات نمو مرتفعة نسبتها 1.7 في المئة، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.5 في المئة خلال الربع الثالث، ما يعني أن معدلات النمو المحققة استطاعت تجاوز التحديات أو التخفيف من حدتها، فيما تستمر وتيرة النشاط ضمن التوقعات والمؤشرات غير الخطرة على أداء الاقتصاد البريطاني حتى اللحظة.

ولفت التقرير إلى المسارات التي سجلتها السوق العقارية البريطانية خلال العام الحالي، لتظهر علامات التباطؤ بوضوح على العديد من المواقع نظراً إلى رغبة المستثمرين والمشترين في الانتظار حتى تراجع الأسعار أكثر، في وقت سجل عدد من المنازل قيد الانشاء غير المباعة ارتفاعاً بلغ 19 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ أن الأسعار المطروحة لا تزال أعلى من القدرات الشرائية للكثيرين من الذين يعيشون في العاصمة».

وأشار إلى أن «وتيرة الطلب سجلت مزيداً من التراجع على المبيعات وتخوف المستثمرين من الاستثمار في ظل أوضاع السوق الراهنة والتي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات 3.5 في المئة». ولكن المشكلة الحالية ليس في قيمة الأصول أو جدوى الاستثمار في السوق العقارية، بل في حال الجمود في الأداء المالي والاقتصادي نتيجة تعثر عملية الخروج وعدم وجود ترتيبات نهائية بين الأطراف المعنية.