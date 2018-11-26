شكرا لقرائتكم 6 بلايين ريال خسرتها الأسهم القطرية أمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 23:31

سجلت 56 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها الخميس الماضي، تعادل 24 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، واستقرت أسهم 4 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 578 بليون ريال، بخسارة 6 بلايين ريال نسبتها 1.01 في المئة.



أما عن الإجماليات، فنجد تراجعاً ملحوظاً في معدلات الأداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 44 في المئة الى 82 بليون ريال في مقابل 147 مليون ريال لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 34 في المئة الى 2.9 مليون سهم، في مقابل 4.3 مليون سهم لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 30 في المئة الى 2136 صفقة في مقابل 3069 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة تراجعه بنسبة 0.74 في المئة تعادل 76.86 نقطة هبوطاً الى 10251.62 نقطة، في مقابل 10328.48 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 20.28 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات من البورصة القطرية، تصدرها مؤشر الاتصالات الذي سجل أكبر خسارة نسبتها 1.43 في المئة الى 994 نقطة.

وسجل مؤشر العقارات ثاني أكبر خسارة نسبتها 1.30 في المئة الى 2034 نقطة، تلاه مؤشر المصارف بخسارة نسبتها 1.16 في المئة. وحقق مؤشر جميع الأسهم رابع أكبر خسارة نسبتها 10.88 في المئة الى 3044 نقطة، تلاه مؤشر العائد الإجمالي بخسارة نسبتها 0.74 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر الخدمات 0.57 في المئة الى 6754 نقطة.

وفقد مؤشر الصناعة 0.49 في المئة من قيمته تعادل 16 نقطة، هبوطاً الى 3261نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر الریان الإسلامي - السعري الخاسر 0.38 في المئة.