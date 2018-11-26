شكرا لقرائتكم 42 ٪ تراجع في السيولة المتداولة بـ «بورصة الكويت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 23:32

حققت بورصة الكويت خلال تعاملات أمس تراجعاً في معدلات الأداء، التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة والكمية المتداولة عند المقارنة بتعاملات البورصة الأربعاء الماضي.



وسجل مؤشر السوق الأول أمس الزيادة الوحيدة بين مؤشرات البورصة، بنسبة بلغت 0.03 في المئة، تعادل 1.62 نقطة صعوداً الى 5267.89 نقطة في مقابل 5266.27 نقطة أول من أمس، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس أكبر خسارة بين المؤشرات نسبتها 0.34 في المئة، تعادل 16.22 نقطة الى 4732.74 نقطة في مقابل 4748.96 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.09 في المئة تعادل 4.63 نقطة هبوطاً الى 5077.79 نقطة في مقابل 5082.42 نقطة لليوم السابق.

وبالنظر الى الإجماليات، نجد تراجع السيولة المتداولة أمس بنسبة 42 في المئة الى 13 مليون دينار، في مقابل 22.4 مليون دينار لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 22 في المئة الى 84 مليون سهم في مقابل 108 ملايين سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 3621 صفقة في مقابل 4518 صفقة، بتراجع قدره 897 صفقة بنسبة 20 في المئة. وتصدر سهم «ميزان» قائمة الأسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.64 في المئة، وصولاً إلى 559 فلساً، من تداول 349 ألف سهم، قيمتها 194 ألف دينار، نُفذت من خلال 36 صفقة. وحقق سهم «مشاريع» أكبر خسارة بين الأسهم، بعد تراجع سعره 0.48 في المئة، وصولاً إلى 209 فلسات، من تداول 467 ألف سهم، قيمتها 97 ألف دينار، جاءت من خلال 37 صفقة.

وسجل سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة في البورصة بلغت 2.07 مليون دينار، تراجع سعره خلالها بنسبة 0.17 في المئة الى 592 فلساً.