شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في اجتماع «العربية للاتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع ال43 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير للدورة ال 44 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المقرر انعقادها الأربعاء المقبل، والدورة 20 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المقررة الخميس المقبل.

مثل الدولة، جاسم آل علي مدير إدارة تخطيط طوارئ قطاع الاتصالات بإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا بهيئة تنظيم الاتصالات.

ويناقش الاجتماع 8 بنود أهمها نتائج اجتماعات فريق العمل التابع للجنة والمكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات. (وام)

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