دبي تدعو العالم للتعرف إلى ثقافات 190 دولة في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت 190 دولة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، لتؤكد مكانته بوصفه وجهة عالمية تجمع الدول والشعوب، تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل. وبهذا تكون الإمارات قد تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول والذي التزمت بها في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فعالياته.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق فعاليات اليوم الأول لاجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 دبي اليوم وغداً. والذي يشهد مشاركة مئات الممثلين عن الدول المشاركة، يجتمعون في دبي للاطّلاع على أحدث المستجدات في مسيرة التحضير لاستضافة الحدث الدولي الأكبر في تاريخ المنطقة والعالم العربي.

قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: خلال أقل من عامين سيستقبل إكسبو 2020 دبي، المجتمع الدولي في الإمارات في احتفال بالإبداع والابتكار على مدار ستة أشهر ليتيح للملايين من الناس عيش تجربة تجمع العالم كله في مكان واحد.

يُبرز تأكيد 190 دولة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وثقة العالم بقدرة الدولة على جمع الدول والشعوب معاً. وأود اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل المؤسسات الحكومية التي عملت معاً لتحقيق هذا الإنجاز.

يقدم إكسبو 2020 دبي لكل دولة من مختلف أنحاء العالم، الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار، وسيكون لكل بلدٍ مشاركٍ، دورٌ حيوي في تنظيم إكسبو دولي استثنائي.

وينعقد اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 دبي، يومي 26 و27 نوفمبر ويناقش طيفاً واسعاً من المواضيع المتعلقة بمشاركة الدول في الحدث الدولي المرتقب، مثل تصميم أجنحة الدول ومحتواها وسير الأعمال في الموقع والدعم المقدم للدول المشاركة، فضلًا عن جلسات إحاطة وجلسات حوارية تجمع المشاركين الدوليين.

وقال فيسنتي لوسيرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: تعمل الإمارات على إنشاء منصة لتعزيز الإبداع والابتكار والشراكة على مستوى العالم عبر أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وعلى مدى الأيام المقبلة سيستعرض إكسبو 2020 دبي معنا، جميع الجوانب المتعلقة بالتحضيرات من أجل إنجاز حدث يحدث فارقاً، وسيكون له أثر كبير على المدينة والدولة المضيفة وعلى الشباب والعالم.

يوفر اجتماع المشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي لهذا العام، فرصة مثلى لالتقاء الدول المشاركة والتعرف على خططها لإكسبو الدولي. ومع بدء الدول بالكشف عن تصاميم أجنحتها، بدأنا نحصل على لمحة عن العمارة المذهلة التي ستسهم في جعل إكسبو 2020 دبي تجربة فريدة من نوعها. ونتطلع إلى معرفة مدى التقدم المنجز لتقديم إكسبو عالمي حيوي وتعليمي ومشوّق، وقبل كل ذلك.. إكسبو مؤثر بحق.

لأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في إكسبو 2020 دبي، ما يمنح كل الدول فرصة استعراض إنجازاتها وابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها أمام العالم بأسره. وستتوزع أجنحة هذه الدول على مناطق تمثل المواضيع الثلاث «الفرص والتنقل والاستدامة»، وهذا يشكل أيضاً سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الحدث العالمي.

وستكون أجنحة الدول، بالإضافة إلى أجنحة الموضوعات وساحة الوصل، أبرز نقاط الجذب للملايين من زوار إكسبو وستشكل جزءاً أساسياً من تجربة الزوار في هذه الوجهة العالمية.

وسوف يشهد اجتماع المشاركين الدوليين توقيع عددٍ من الدول عقود المشاركة الرسمية في إكسبو 2020 دبي، بعد تأكيد موضوع مشاركتها واختيار منطقة جناحها. وسبق لعددٍ من الدول أن كشفت عن أجنحتها مثل النمسا والبرازيل والتشيك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورج ونيوزيلندا وعُمان وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة. ويُتوقع أن تعلن المزيد من الدول عن أجنحتها خلال الأشهر المقبلة.

ويُنظم اجتماع المشاركين الدوليين بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض بصورة منتظمة لإطْلاع أعضاء المكتب الدولي للمعارض والدول المشاركة على خطط إكسبو 2020 دبي وتطورات سير الأعمال في مسيرة الإعداد للحدث، وإعلامهم بالفرص المتصلة بمشاركتهم. وكان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عقد في العام 2016.

ومن بين المشاركين في اجتماع هذا العام، سفراء ومسؤولون حكوميون وممثلون للدول المشاركة وممثلون عن المكتب الدولي للمعارض وأعضاء في اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي.

أمريكا تكشف النقاب عن جناحها الأربعاء

دبي: ”الخليج 365”

تكشف الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء المقبل عن جناحها في إكسبو 2020 دبي، وسيكشف النقاب عن التصاميم الخارجية والداخلية للجناح مع انطلاق الحملة الإعلامية في دبي. وسيتضمن هذا الإعلان عرض التجارب الرئيسية لجناح الولايات المتحدة، وملاحظات من مصممي الجناح ومبرمجيه، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وسيتم كشف النقاب عن الخبرات والتصاميم الخارجية والداخلية للجناح الأمريكي في حفل توقيع مذكرة تفاهم، وإعلانات خاصة من شركاء جناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي. وسينطلق في هذا الحدث أيضًا موقع الجناح للمشاركة العالمية على الإنترنت. هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات في كشف النقاب عن جناح الولايات المتحدة قبل الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو 2020 المتوقع في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.