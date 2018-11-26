«الإمارات» تخرّج 192 طالباً من «أمن الطيران» و«المناولة»

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احتفلت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين أنهوا برنامجي الدبلوم في أمن الطيران المدني والمناولة الأرضية.

وحضر الحفل السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات ونائب رئيس جامعة إيديث كوان ستيف تشابمان وعدد من المدعوين من كبار الشخصيات ومسؤولي مجموعة الإمارات وأولياء أمور الخريجين وأصدقائهم.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الجديدة من «مركز مجموعة الإمارات لأمن الطيران المدني والدراسات الأمنية» 192 خريجاً من 50 دولة، بمن فيهم عدد من العاملين في مختلف دوائر وأقسام مجموعة الإمارات، بالإضافة إلى موظفين لدى مؤسسات وجهات أخرى. ومنح المركز شهادات الدبلوم في إدارة أمن الطيران المدني إلى 145 خريجاً، ودرجة الدبلوم الجامعي في المناولة الأرضية إلى 47 خريحاً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: يرتفع الطلب اليوم على الموارد البشرية المؤهلة، خصوصاً في ظل نمو صناعة الطيران في دولة الإمارات والعالم، وإنني على ثقة بأن الطلبة الذين أنهوا برنامجي الدبلوم في أمن الطيران المدني والمناولة الأرضية لدى الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات سيكون لهم دور بارز في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي، رئيس الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات: «نوفر برامج تعليمية في مجال أمن الطيران منذ 17 عاماً، وزاد حتى اليوم عدد خريجي مختلف البرامج على 1800 خريج، وقد أتاحت شراكتنا مع جامعة إيديث كوان أن يستفيد الخريجون من مهارات عالية تساعدهم على التكيف والاستجابة لمتطلبات صناعة الطيران».

من جهته، قال ستيف تشابمان، نائب رئيس جامعة إيديث كوان: «يسرني أن أحتفل مع مجموعة الإمارات بتخريج الدفعة الجديدة من طلبة جامعة إيديث كوان. وتعكس أعداد الخريجين هذا العام نجاح التعاون طويل المدى بين الطرفين».