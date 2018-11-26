شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للاستدامة» يستكشف سبل دمج القطاعات للنهوض بالأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» دورة العام 2019 من أسبوع أبوظبي للاستدامة في الفترة ما بين 12-19 يناير/كانون الثاني المقبل، وتعد هذه الدورة استثنائية بما تحمله من مضامين مهمة ومحاور جديدة، ترصد مدى ترابط قطاعات الأعمال وتكاملها وقدرتها، في حال العمل وفق نهج واحد ورؤية متناغمة، في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، وبناء عالم أفضل للجيل الحالي والقادم.

يستقطب أسبوع أبوظبي للاستدامة مزيجاً فريداً من خبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة. ويساهم الأسبوع من خلال مبادراته وفعالياته المختلفة في دفع عملية تبادل المعارف، وتطبيق الاستراتيجيات، وتطوير الحلول اللازمة لمواصلة مسيرة التقدم.

وسوف تركز الدورة المقبلة من أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنعقد تحت شعار «تقارب القطاعات- تسريع وتيرة التنمية المستدامة» على استكشاف سبل دمج القطاعات لإحداث تحوّل من شأنه النهوض بالأعمال والاقتصادات، إلى جانب المساهمة في معالجة بعض من أكثر التحديات إلحاحاً في مجال الاستدامة.

ويعتمد أسبوع أبوظبي للاستدامة نهجاً شاملاً لترسيخ ركائز الاستدامة، وذلك من خلال توسيع نطاق محاوره لتغطي بالإضافة إلى الطاقة المتجددة مجالات وقضايا أخرى بما يتماشى على نحو أمثل مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. وتركز محاور الأسبوع على قضايا الطاقة والتغير المناخي، والمياه، ومستقبل التنقل، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا من أجل عالم أفضل، والشباب.

جائزة زايد للاستدامة

يقام حفل الافتتاح الرسمي للأسبوع في 14 يناير وسيتخلله توزيع جوائز جائزة زايد للاستدامة التي تواصل مسيرتها الناجحة التي امتدت على مدى عشر سنوات، وذلك من خلال دعم طيف واسع من الحلول المستدامة وتوسيع نطاق تأثيرها الإنساني، وقد أطلقت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات هذه الجائزة العالمية المرموقة في عام 2008 تحت مسمى جائزة زايد لطاقة المستقبل بهدف تشجيع وتمكين الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة، وتكريماً لإرث ورؤية الأب المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الاستدامة وآمن منذ تأسيس الدولة بأهمية التطوير وتعزيز النمو لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وستكرم الجائزة الرواد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم وتحفزهم للعب دور فاعل في مجتمعاتهم وتسريع تطوير الحلول التي تهدف إلى تحسين حياة الناس للأفضل.

وتشمل الفئات الجديدة للجائزة إلى جانب الطاقة، الصحة والغذاء والمياه والمدارس الثانوية العالمية، وحققت الجائزة إنجازاً كبيراً هذا العام، نتيجةً لتوسعها الاستراتيجي، تمثل في زيادة قياسية في أعداد الطلبات المقدمة بواقع 78% مقارنة بالعام الماضي، حيث استقبلت أكثر من 2100 طلب من 130 دولة، وتعكس هذه الأرقام مدى الاهتمام الكبير بفئات الجائزة الجديدة التي تغطي جوانب محورية لها تأثير مباشر في حياة الناس حول العالم.

الطاقة والتغير المناخي

يواصل أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته المقبلة التركيز على قضايا الطاقة والتغير المناخي نظراً لتزايد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة المستدامة والاعتماد عليها كمصدر بديل لسد الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة عالمياً بالتوازي مع الحاجة لحلول توليد الطاقة، تحافظ على سلامة البيئة وتحد من الانبعاثات الكربونية.

المياه

يناقش نخبة من الخبراء المتخصصين من ضيوف أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته المقبلة، عدداً من أبرز القضايا الملحّة والمتعلقة بأمن المياه العالمي، حيث يفرض النمو السكاني في العالم ضغوطاً كبيرة على موارد المياه، ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المياه بمقدار 55% بحلول عام 2050.

مستقبل التنقل

يخصص أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، محوراً خاصاً بمستقبل التنقل الذي يشهد تحولاً عالمياً كبيراً وتطوراً مذهلاً من خلال إدراج تقنيات حديثة من شأنها تغيير طرق السفر ونقل البضائع لتصبح أسهل وأسرع وأكثر أماناً.

استكشاف الفضاء

يركز الأسبوع أيضاً على أهمية دراسة الفضاء ورغبة الإنسان في المغامرة خارج مدار كوكب الأرض والتي سمحت له بدراسة بيئة الفضاء وساهمت بالكشف عن حقائق جديدة وتطورات حيوية انعكست بدورها على تحسين الاستدامة، وشملت هذه التطورات أقمار الاتصالات الصناعية، ونظام التموضع العالمي، والتقدم في مجال التنبؤ بالطقس.

التكنولوجيا الحيوية

وتتضمن محاور الأسبوع التكنولوجيا الحيوية الحديثة ومساهمتها في تسريع التوصل إلى منتجات وتقنيات نوعية، تساعد على خفض معدلات الوفيات، وتوفير الغذاء للفئات المحتاجة، والحد من البصمة البيئية، وتوفير عمليات تصنيع أكثر كفاءة.

الرقمنة

تمت إضافة موضوع «الرقمنة»، كمحور أساسي ضمن دورة 2019، حيث مكّن الاستخدام المتزايد للبيانات الضخمة والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء من تقارب القطاعات المختلفة، حيث تساعد «الرقمنة» على اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين أساليب تعزيز الاستدامة.









ملتقى السيدات للاستدامة

تشمل فعاليات دورة 2019 عقد ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، وهو مبادرة عمليّة لإلهام النساء وتمكينهن من المساهمة في تشجيع الابتكار والريادة ودعم الحلول التجارية المبتكرة. ويشكل الملتقى منصة تشجع دور النساء في القطاعات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وسيعقد برنامج «الرائدات» تحت مظلة الملتقى خلال دورة العام المقبل، وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير مهارات النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عاماً وتأهيلهن ليصبحن قادة الاستدامة، وذلك من خلال التواصل مع صناع السياسات وقادة القطاع وخبراء التكنولوجيا ورجال الأعمال وشخصيات المجتمع.

دمج الشباب

سوف يركز الأسبوع في دورته القادمة أيضاً على دمج الشباب بشكل ملحوظ في فعاليات متنوعة مخصصة لهم بهدف تعزيز تفاعلهم بشكل مباشر مع كل محور من المحاور، وتعريفهم بأهم الاستراتيجيات الخاصة بتقارب القطاعات لتعزيز وتيرة التنمية المستدامة والآثار والنتائج المترتبة على هذا التقارب، حيث ستناقش دورة عام 2019 بشكل رئيسي، دور الشباب الفعال في مجالات الاستدامة والتركيز على المهارات المتقدمة التي تتطلبها وظائف المستقبل. وسيحرص الأسبوع على إطلاق مبادرات فريدة تُعنى بالشباب، مثل مركز «شباب من أجل الاستدامة» الذي يعمل على تثقيف وإعداد الشباب والرواد الواعدين ليكونوا الجيل القادم من القادة المؤهلين للقيام بدور فاعل في تنفيذ أجندة الاستدامة، وملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ - كليكس» الذي يعد منصة عالمية فريدة تجمع بين الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين والجهات الاستثمارية بهدف صياغة شراكات مؤثرة تسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ.

اجتماعات رفيعة المستوى

يشهد أسبوع أبوظبي للاستدامة، عدداً من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى، من بينها عقد الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تعتبر الحدث الأهم للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة. وتهدف إلى تشجيع الاستخدام الواسع والمستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما يعقد منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي الذي يعد التجمع الدولي الأول للحكومات، ورواد القطاعات، وقادة الفكر، لوضع أجندة الطاقة العالمية خلال العام، والاستجابة للتغيرات الهائلة في عالم الطاقة. ويشهد أسبوع أبوظبي للاستدامة انطلاق «قمة المستقبل»، الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي يجمع صناع السياسات وخبراء الأعمال وقادة الفكر والمبتكرين لمناقشة قضايا الاستدامة الإقليمية والعالمية الملحّة، كما تعقد «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، وتمثل القمة منصة عالمية تجمع المبتكرين ورجال الأعمال في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة من أجل بناء مستقبل مستدام.