شكرا لقرائتكم خبر عن عقد ب 236.4 مليون ل «أجيليتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، أن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بنسبة 100% «أجيليتي دي جي أس للخدمات اللوجستية» قد فازت بعقد مكتب دعم الأمم المتحدة في الصومال، لشراء المواد الغذائية وتخزينها ونقلها، لدعم قوات الاتحاد الإفريقي وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال. وقالت الشركة: إن المدة الأساسية للعقد ثلاث سنوات، إضافة إلى سنتين اختياريتين، يتم منحهما بناء على الأداء، وتقدر قيمة العقد خلال الثلاث سنوات بحوالي 236.4 مليون دولار.

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