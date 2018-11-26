الإمارات تؤسس لعلاقات بعيدة المدى مع دول الكاريبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات ودول حوض الكاريبي تتمتع بإمكانات هائلة للنمو في ظل ما يمتلكه الجانبان من مقومات اقتصادية وموارد طبيعية وموقع جغرافي متميز.

وقال المنصوري خلال كلمته في منتدى التعاون الإماراتي-الكاريبي الأول، أمس، إن تنظيم هذا المنتدى يوفر منصة مثالية لمناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية وجوانب التعاون القائمة وسبل تنميتها وتطويرها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة ويستجيب للمتطلبات التنموية للطرفين.

أوضح سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول حوض الكاريبي سجلت نمواً كبيراً العام الماضي بنسبة 37% وبقيمة 382.9 مليون دولار، مقارنة مع 279.4 مليون دولار لعام 2016.

وأضاف، إن تلك الأرقام مرشحة لمزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المتبادلة والخطوات الجادة والمدروسة من قبل الجانبين لتعزيز قنوات التواصل وتيسير النفاذ إلى الأسواق وإيجاد منصات لمجتمع الأعمال للاطلاع بشكل متواصل على أبرز فرص الاستثمار وإمكانات الشراكات المتاحة.

إلى ذلك، شهد رصيد الاستثمارات الكاريبية المباشرة الواردة إلى الدولة نمواً كبيراً خلال العشر سنوات الماضية لترتفع من 22 مليون دولار مسجلة عام 2007 لتصل إلى نحو 5.8 مليار دولار حتى نهاية عام 2016.

واستعرض المنصوري تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال بدولة الإمارات، والتي تحتل الصدارة على صعيد المنطقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2017 قدرت بنحو 10.4 مليار دولار، كما أن الدولة تشكل أكبر مصدر للاستثمارات في المنطقة بحجم استثمارات إماراتية في الخارج تقدر في حدود 14 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأكد المنصوري وجود اهتمام واسع لدولة الإمارات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول حوض الكاريبي خاصة في القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة المرحلة المقبلة من أبرزها المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الفضاء، والتي تمثل محركات النمو لاقتصاد المستقبل، ولذلك فإن الوقت مناسب لاستكشاف المبادرات الاستراتيجية المشتركة مع دول حوض الكاريبي في تلك المجالات الواعدة. وأضاف الوزير إن للتبادل السياحي والثقافي أيضاً جانباً حيوياً من العلاقات الإماراتية الكاريبية، والتي يجب على الجانبين بذل جهود متضافرة لتعزيز الزيارات الثنائية وتسهيل تبادل الخبرات بالشكل الذي يخدم تلك التوجهات ويرتقي بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مراتب متقدمة تلبي التطلعات.

التواصل والتوسع

ناقشت الجلسة الأولى من المنتدى موضوع التعاون كركن أساسي للسياسة الدولية وسبل تعزيزه، شارك فيها كل من ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وميجيل فارغاس، وزير العلاقات الخارجية، من جمهورية الدومينيكان، وألين تشاستانت، رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية سانت لوسيا، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية.

وأكدت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، على أهمية حضور ومشاركة دول منطقة الكاريبي، في إكسبو دبي 2020 من أجل التواصل والبحث عن فرص التوسع في مختلف أسواق العالم، مشيرة إلى اهتمام بعض من دول المنطقة بالصيرفة الإسلامية مؤكدة على إمكانية مشاركة هذه الدول خبرة الإمارات ودبي التي تعد عاصمةً للاقتصاد الإسلامي.

من جهته قال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن موانئ دبي العالمية طورت قطاع اللوجستيك في جمهورية الدومينيكان كما شكل دخول المجموعة قيمة مضافة للبلد، مضيفا أن موانئ دبي العالمية ساعدت على تحول الدومينيكان من مستورد إلى مصدر للسلع معبراً عن طموح المجموعة لنقل تجربة دبي المتمثلة في التجارة الذكية مما يساعد على تطوير قطاع التجارة هناك.

وأرجع بن سليم نجاح المجموعة في الدومينيكان إلى الدعم الكبير الذي تلقته موانئ دبي من الحكومة هناك، لافتاً إلى أن المجموعة ساهمت في تطوير نظام الجمارك في الدومينيكان.

ووفقاً لابن سليم، فإن سياسة الحمائية التي تتبعها بعض الدول في منطقة الكاريبي قد تعيق تطور قطاع التجارة آملا تغير في القوانين مما يتيح مزيد من التبادل التجاري بين دول المنطقة والعالم.

أهمية استراتيجية

أكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أن منطقة البحر الكاريبي تعد سوقاً ذات أهمية استراتيجية تكتسب ثقلها من مواردها الغنية والمتنوعة بالإضافة إلى الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها والتي ستقود بكل تأكيد إلى إحداث نقلة نوعية في سهولة ممارسة الأعمال التجارية مع إدخال أنظمة وسياسات ونظم جديدة لحماية المستثمرين وتحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية، الأمر الذي من شأنه فتح آفاق استثمارية جديدة بالنسبة لدولة الإمارات التي بدورها ستوفر إمكانات اقتصادية كبيرة وتفسح المجال لتوفير فرص استثمارية واعدة في الكثير من القطاعات الحيوية في دول منطقة الكاريبي.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي أول منتدى مخصص للتعاون بين الإمارات ومنطقة البحر الكاريبي، والذي عقد أمس بدبي بحضور ومشاركة كبيرة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار، من دولة الإمارات ومن دول حوض الكاريبي، الأمر الذي يؤكد حرص جميع الأطراف على تعزيز علاقات التعاون بين مجتمعات الأعمال ومد جسور التواصل وتوطيد العلاقات الثقافية والحضارية التي تجمع شعوب المنطقتين.

وقال: يعد المنتدى خطوة أولية مهمة في مسيرة التعاون التي ستجمعنا مع دول الكاريبي والتي ستمهد الطريق لبناء علاقات تجارية بعيدة المدى، من بينها زيادة التجارة غير النفطية بين الإمارات ومنطقة الكاريبي والتي بلغت 19 مليار درهم أي نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة من 2011 ولغاية 2017.

وأضاف: على الرغم من أن كل بلد في منطقة الكاريبي له نقاط قوة ويمتلك فرصاً استثمارية خاصة به، إلا أن جميع أسواق المنطقة تشترك في عدد من السمات المهمة مثل تركيزها القوي على التجارة الدولية، وتصدير السلع، والسياحة كواحدة من أهم القطاعات الحيوية القادرة على جذب الكثير من الاستثمارات، وانطلاقاً من مجالات الاهتمام المشترك لاقتصادات الكاريبي ودولة الإمارات، يمكن للشركات الإماراتية تسخير خبراتها لرفد الأسواق الكاريبية وسد الفجوات المعرفية وتقديم الدعم اللازم للارتقاء بخدمات منطقة البحر الكاريبي على مختلف المستويات اللوجستية، والزراعية، والقطاعات الإبداعية والرقمية.

وأشار إلى أن الإمارات ومن جهة أخرى، تستعد لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 دبي في غضون العامين المقبلين، والذي سيسهم في إيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية العالمية، كما أنه سيوفر لدول الكاريبي المنصة المثالية لاستعراض تجربتها وتعزيز حضورها في هذا المعرض العالمي لعرض حلولها وتعزيز مكانتها العالمية وتوسيع نطاق وصولها إلى 25 مليون زائر دولي من المتوقع حضورهم للحدث الكبير الذي يستمر لستة أشهر.

أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

من جانبه أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أهمية الدور المتنامي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات ومجموعة دول الكاريبي، وتطرق إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات في كونها تشكل بوابة إقليمية مثالية بالنسبة للشركات العاملة في منطقة الكاريبي والتي ترغب في توسيع أفق عملياتها والدخول إلى أسواق جديدة في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي بعنوان: دور القطاع الخاص في بناء مستقبل تنافسي يستند إلى علاقات اقتصادية أكثر قوة وترابطاً، حيث أشار إلى الشركات الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة تتخطى 90% من إجمالي عدد الشركات في دولة الإمارات وتوظف 90% من قوة العمل، وأن هذه الشركات تتسم بهيكلية مرنة ذات درجة عالية من الكفاءة والفعالية، الأمر الذي يتيح لها سرعة أكبر في مواكبة المتغيرات، وتبني التوجهات الجديدة في العمل والاستفادة من الحلول التقنية المبتكرة

وقال بوعميم: غرف التجارة تشكل عنصراً مهماً لدعم العلاقات التجارية بين الدول حول العالم، وإيجاد نوع من التواصل وبناء الوعي حول الفرص في الأسواق العالمية، وبالنسبة لدولة الإمارات ودبي وفي غرفة دبي ندعم أجندة دبي في التوسع الدولي وتعزيز الشراكات العالمية، وهو ما أسهم في تعزيز النمو والتطور الاقتصادي في دبي، ويمكن أن تسهم في التعريف بما يمكنها القيام به في دول الكاريبي، ويمكن أيضاً لغرفة دبي أن تقوم بدور الربط وبناء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنطقة ودول الكاريبي.

منفعة مشتركة

أكد بوعميم أهمية التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودول حوض الكاريبي الذي يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين لكونه يوفر نوعاً من التكامل في تلبية الاحتياجات وزيادة معدلات النمو. حيث يعد الموقع الجغرافي إحدى النقاط الإيجابية لدولة الإمارات، يضاف إلى هذا البنية التحتية المتطورة التي تعد من الأفضل على مستوى العالم، والنهضة الاقتصادية الشاملة.

وأشار بوعميم إلى أن غرفة تجارة وصناعة دبي مستعدة للقيام بدورها والمساهمة في تأسيس علاقات شراكة جديدة بين الشركات في دولة الإمارات ونظرائها في منطقة الكاريبي والتعرف إلى طرق جديدة تعزز من التبادل التجاري وتزيد من حجم الاستثمارات. ويندرج هذا التوجه ضمن إطار جهود غرفة دبي لتوسيع علاقاتها مع مختلف دول العالم والتي أثمرت عن تنظيم نسختين من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية في دبي، وإرسال العديد من البعثات التجارية إلى أمريكا اللاتينية وافتتاح مكاتب تمثيلية في البرازيل وبنما، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مجموعة من كبار الشركاء في كل من كوستاريكا وكولومبيا.