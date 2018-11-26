«إعمار العقارية» يكبح خسائر مؤشر دبي.. و«القيادية» تضغط في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استهلت الأسهم المحلية تداولات مطلع الأسبوع بسيولة هزيلة أقل من 200 مليون درهم، وهو ما أبقى مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء، وسط ضغوط بيعية على بعض الأسهم القيادية، فيما تصدر «إعمار العقارية» مشتريات الأجانب غير العرب.

أنقذ «إعمار العقارية» مؤشر سوق دبي من الانزلاق أكثر من 0.56% بعد ارتفاع السهم 0.63% عند 4.8 درهم، وتصدر تداولات السوق رغم شح السيولة فحصد تداولات ب19.4 مليون درهم فقط.

وتلقى مؤشر سوق أبوظبي ضغوطاً من العقار والبنوك والاتصالات وتراجع 0.77%، بالرغم من تسجيل الأجانب والعرب صافي شراء بنحو 15 مليون درهم، و9 ملايين درهم محصلة شراء أيضاً للمحافظ الاستثمارية.

جذبت الأسواق سيولة بلغت 193.4 مليون درهم، منها 76 مليون درهم فقط لا غير في دبي، و117.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 99.95 مليون سهم، توزعت بواقع 68.7 مليون سهم في دبي، و31.25 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 61 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 43 شركة، وجاء ذلك من خلال 2222 صفقة.

وتراجع سوق أبوظبي إلى مستوى 4946.48 نقطة مع تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.81% بضغط هبوط أبوظبي الأول 0.55% وأبوظبي التجاري 2.67% والاتحاد الوطني 0.83% وأبوظبي الإسلامي 2.44%.

وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% مع هبوط سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع العقار 1.04% متأثراً بتراجع أسهم الدار بنسبة 0.6% وإشراق 2.56% ورأس الخيمة العقارية 3.28%.

في المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.41% مع ارتفاع طاقة بنسبة 4.08% في مقابل هبوط أدنوك للتوزيع 0.87% واستقرار «دانة غاز».

وفي سوق دبي أغلق المؤشر عند 2739.38 نقطة بعد انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.28% مع هبوط داماك 4.33% وديار للتطوير 2.15% وأرابتك 1.76% والاتحاد العقارية 0.33%، في مقابل ارتفاع إعمار للتطوير 1.02%.

وهبط أيضا قطاع البنوك بنسبة 0.83% مع تراجع سهم الإمارات دبي الوطني 1.1% ودبي الإسلامي 0.75%، كما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.22% مع انخفاض العربية للطيران 0.96% في مقابل ارتفاع الخليج للملاحة 1.84% واستقرار أرامكس.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.08% مع صعود دبي للاستثمار 0.69% وذلك على الرغم من تراجع شعاع كابيتال بنسبة 3.74% وسوق دبي المالي بنسبة 0.8%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في دبي، تلاه سهم أرابتك بسيولة قدرها 9 ملايين درهم الذي انخفض بنسبة 1.76% ليغلق عند 2.23 درهم، ثم سهم الاتحاد العقارية بتداولات قرب 9 ملايين درهم أيضاً وتراجع بنسبة 0.33% عند 0.607 درهم.

وظل سهم أبوظبي الأول الأنشط من حيث التداولات في سوق العاصمة، ب43.87 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.55% إلى 14.40 درهم، وجاء ثانياً سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بسيولة قيمتها 28.14 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 2.44% إلى 4.10 درهم، تلاه في المركز الثالث سهم اتصالات بسيولة بلغت نحو 12 مليون درهم، متراجعاً 0.59% عند 17 درهماً.

وسجل سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين- أمان، الارتفاع الأكثر في دبي بنسبة 2.93% مغلقاً عند 0.6 درهم، في المقابل، سجل سهم المدينة للتمويل التراجع الأكثر بنسبة 5.8% مغلقاً عند 0.26 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي، سهم طاقة وارتفع 4.08% إلى 1.02 درهم، فيما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة سهم الواحة كابيتال، ونزل بنسبة 4.28% إلى 1.79 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، انفرد المستثمرون الأجانب غير العرب بالشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 13 مليون درهم محصلة شراء، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 13 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و4.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و4.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات إعمار العقارية وإعمار مولز وسوق دبي المالي ومنازل العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات دانة غاز وأدنوك للتوزيع والواحة كابيتال.

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة شراء، وإلى البيع في دبي بصافي استثمار بلغ 673 ألف درهم فقط محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة بيع، وإلى الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ673 ألف درهم محصلة شراء.