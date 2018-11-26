شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 تريليون درهم الائتمان المحلي في القطاع المصرفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
سجل الائتمان المحلي نمواً سنوياً وصل معدله إلى 3.6% في أكتوبرالماضي ليبلغ إجمالي الائتمان حوالي 1.5 تريليون درهم، وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، نما الائتمان للقطاع الحكومي بحوالي 8.5% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي إلى 188.4 مليار درهم، في حين تراجع الائتمان للقطاع العام بحوالي 12.1% على أساس سنوي إلى 160.8 مليار درهم.
وأظهرت البيانات أن ائتمان القطاع الخاص سجل نمواً سنوياً بمعدل 5.4% في أكتوبر الماضي إلى 1.13 تريليون درهم. ووصل نمو الائتمان للقطاع التجاري والصناعي إلى 7.5% ليبلغ 793 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. أما القروض الشخصية فسجلت نموا سنويا لم يتجاوز معدله 0.9% في شهر أكتوبر الماضي ليبلغ إجماليها 339.2 مليار درهم.
ونما الائتمان لغير المقيمين بمعدل سنوي 8% (12.1% في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري) ليصل في أكتوبر الماضي إلى 143.1 مليار درهم. وارتفعت قيمة الودائع المصرفية للمقيمين على أساس سنوي بمعدل 6.5% لتصل في أكتوبر إلى 1.51 تريليون درهم، ونمت قيمة ودائع غير المقيمين خلال الفترة نفسها بحوالي 15.9% إلى 213.1 مليار درهم.
وسجلت قيمة المخصصات العامة نمواً بنسبة 14.1% لتصل في أكتوبر إلى 33.9 مليار درهم، ونمت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة بحوالي 7.3% إلى 89.3 مليار درهم. ووصل النمو السنوي لرأس المال والاحتياطيات إلى 5.9% ليبلغ إجماليها 350.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي.
وبحسب بيانات «المركزي» تراجعت قيمة الاحتياطي الإلزامي للبنوك 0.7% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي إلى 121.8 مليار درهم. كما تراجع صافي الحسابات الجارية للبنوك بنسبة 36% خلال الفترة نفسها إلى 17.8 مليار درهم. وسجلت شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك نمواً بمعدل 6.8% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 126.8 مليار درهم، ووصل نمو شهادات الإيداع الإسلامية إلى 27.4% (تراجع 10.2% منذ بداية العام) لتصل في نهاية أكتوبر إلى 34.4 مليار درهم.
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