19.4 مليون تداولات «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.56% عند مستوى 2739.38 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والتأمين والنقل والسلع والبنوك والخدمات والاتصالات.

شهد السوق تداول 68.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 76 مليون درهم، نفذت من خلال 1080 صفقة، وجرى تداول أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات بقيمة 19.4 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.63% إلى 4.8 درهم، تلاه سهم أرابتك بسيولة قدرها 9 ملايين درهم، وانخفض بنسبة 1.76% ليغلق عند 2.23 درهم، ثم سهم الاتحاد العقارية بتداولات قرب 9 ملايين درهم أيضاً وتراجع بنسبة 0.33% عند 0.607 درهم.

وسجل سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين- أمان، الارتفاع الأكثر بنسبة 2.93% مغلقاً عند 0.6 درهم تلاه سهم الخليج للملاحة، وارتفع بنسبة 1.83% إلى 1.11 درهم، وجاء ثالثاً سهم إعمار للتطوير، مرتفعاً بنسبة 1.02% وأغلق عند 4.95 درهم.

في المقابل، سجل سهم المدينة للتمويل التراجع الأكثر بنسبة 5.8% مغلقاً عند 0.26 درهم، تلاه سهم داماك، ونزل بنسبة 4.33% وأقفل عند 1.99 درهم، وجاء ثالثاً سهم سلامة للتأمين بتراجعه 3.97% إلى 0.58 درهم.