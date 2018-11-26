شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. الغرفة التجارية تنظم ورشة عمل لصناعة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة المرأة والتجارة بغرفة القاهرة التجارية، ورشة لتعليم صناعة الجلود، يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء الموافق27 /11/ 2018 لمدة يوم واحد بدأ من الساعة 9 صباحاً إلى 2 مساءاً، تحت رعاية رئيس غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربى.

يشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية تشهد حاليا التحضير لانتخابات عدد من الشعب فى الغرفة والتى كان أخرها انتخابات شعبة الحبوب والبقوليات والتى فاز برئاستها أحمد الباشا أدريس.