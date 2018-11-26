«سيدات أعمال عجمان» يطلق «دراسة الجدوى»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:

”الخليج 365”

أطلق مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان خدمة «دراسة الجدوى وتقييم المشروع» لعضواته والحاصلات على رخصة «بدايات» وذلك بالتعاون مع مركز رواد للاستشارات الإدارية والتدريب بهدف دعم صاحبات المشاريع من سيدات الأعمال والمُقبلات على تنفيذ مشاريع خاصة.

وأوضحت عبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال، أن المجلس حريص على إطلاق خدمات ومبادرات متنوعة بهدف خدمة عضوات المجلس بشكل خاص ورواد ورائدات الأعمال عامة، والسعي إلى توفير مختلف مقومات النجاح لتطور واستدامة المشاريع. وأكدت أهمية الخدمة التي توفر اللقاء المباشر بين سيدات الأعمال مع مركز رواد لمناقشة دراسات الجدوى والعمل على تقييم المشاريع.