مليون مسافر شهرياً عبر مطار الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

سجل مطار الشارقة نمواً 4.7% في عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 9 ملايين مسافر، مقارنة مع 8.6 مليون مسافر في الفترة نفسها من عام 2017، وبمعدل مليون مسافر شهرياً، وذلك نتيجة لتطور الخدمات التي يقدمها سواء للمسافرين أو لشركات الطيران، الأمر الذي جعل منه إحدى أهم محطات الترانزيت على مستوى المنطقة، فضلاً عن توسع الناقلات العاملة من المطار.