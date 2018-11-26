«تنمية الصناعة» ينظم ورشتي عمل بهدف تحقيق الاستدامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ورشتي عمل؛ الأولى معنية بفريق «دراسة الوضع الحالي لتحديات قطاع إعادة تدوير النفايات»، بهدف تقييم الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجه قطاع صناعة تدوير النفايات في إمارة أبوظبي، والثانية بهدف تشجيع مصانع الأكياس البلاستيكية لجعل منتجاتها قابلة للتحلل.

وشارك في الورشتين ممثلون عن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وهيئة البيئة في أبوظبي، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة النقل، وشرطة أبوظبي، وعدد من المنشآت الصناعية التي تمارس نشاط إعادة التدوير، وصناعة الأكياس البلاستيكية.

وقال المهندس أحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، إن ورشتي العمل تأتيان في إطار حرص الدائرة مع شركائها الاستراتيجيين، على تحقيق الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد في القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تقييم الفرص الاستثمارية الحالية في قطاع إعادة التدوير، ودراسة التحديات المصاحبة لها، والمحافظة على المعايير المتميزة في مجال البيئة والصحة والسلامة ضمن القطاع الصناعي. وأكد حرص مكتب تنمية الصناعة، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شركائه من القطاعين الحكومي والخاص،. (وام)