البحث عن قادة المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

الشركات الكبرى تزخر بعدد كبير من القادة، وإذا كنت محظوظاً، فأنت بالفعل تعمل مع مجموعة منهم على أساس يومي. ومع ذلك، سيكون من الإنصاف القول إن هناك العديد من القادة الذي لم تكتشفهم بعد، قد يكون بعضهم يحمل أفكاراً ثورية يمكنها مساعدة شركة على تحقيق النجاح. وهؤلاء الأشخاص والمجهولون، إن صح القول، لا يملكون في كثير من الأحيان منصباً قيادياً، لذا فإن الأمر متروك لك للعثور عليهم. ولتفعل ذلك، عليك أولاً أن تعرف أين تبحث وعمّن تبحث.

ويمتد المرشحون المحتملون للقيادة إلى ما هو أبعد من المناصب الإدارية والتنفيذية. وبدلاً من تقييد بحثك على الأفراد في أدوار معينة، ابحث عن الأشخاص الذين يمتلكون صفات رئيسية معينة.

وأحد أكثر المؤشرات المحتملة وضوحاً لدى المرشح هي رغبته في العمل، فالقادة الحقيقيون ملتزمون بتقديم أفضل ما لديهم، ودفع أنفسهم نحو تحقيق أهدافهم، وينصبّ تركيزه هو وفريقه على القيام بنفس الشيء في المستقبل.

وسواء كانوا يدركون قدراتهم الكامنة أم لا، فإن القادة يسعون باستمرار إلى صقل مهاراتهم. ولدى البشر ميل طبيعي نحو الثناء والنأي بالنفس عن النقد، إلا أن القادة الحقيقيين لا يفعلون أياً من هذه الأشياء. وبدلاً من ذلك، فهم يقدرون الصدق، ويدركون أن التواصل الجيد هو مفتاح التطور، سواء كان ذلك التواصل يشمل النقد أو المدح.

إن الأشخاص الذين يأملون في النجاح في حياتهم العملية والشخصية يجب أن تكون لديهم رغبة في التواصل وتقبل الانتقاد مع العمل بجد لتحقيق أهدافهم.

وبعد أن عرفت ذلك، تكمن مهمتك في تنفيذ عمليات لتحديد القادة المحتملين الذين يشاركونك هذه الصفات.

يمكن لبرنامج التوجيه تقديم قيمة كبيرة لأعضاء فريقك وشركتك ككل. وفي البداية عليك أن تفكر في الموظفين الذين يبادرون ويبدون استعداداً للعمل كمرشدين. وهؤلاء الأفراد مرشحون ممتازون للقيادة، وحقيقة أنهم يبدون رغبة وقدرة على تدريب الآخرين في صقل مهارة معينة تعني أنهم يقدرون أيضاً هذا النوع من البرامج التنموية.

أقم حدثاً داخلياً تستضيف فيه جميع الموظفين في الشركة، وامنحهم فرصة مشاركة آرائهم وأفكارهم. بالطبع سيكون لدى موظفيك أفكار لتحسين آلية العمليات وإضافة القيمة وتنمية الأعمال، وقد تكون بعض هذه الأفكار في أذهانهم لفترة طويلة من الوقت. إن منحهم فرصة لمشاركة أفكارهم تعتبر فرصة ستساعدك على تحديد الأفكار الجيدة والقادة المحتملين الذين يفكرون دائماً بمستقبل شركتك وعملائها.

يعد المحتوى عنصراً أساسياً لمشاركة الأفكار والتواصل مع الجمهور، وهو ما يفعله القادة كل يوم. ادعُ موظفيك للقيام بالمثل من خلال المساهمة بخبراتهم الخاصة في الاستراتيجية الفطرية للشركة. لا تظن أن منشئي المحتوى المحتملين بحاجة إلى أن يكونوا كتاباً مثاليين. فقط اطلب من قسم التسويق في الشركة مقابلة الموظفين الأفضل في هذا المجال، واستخرج منهم الأفكار والقصص الأكثر إقناعاً وحوّلها إلى محتوى جاذب للجمهور ويساهم في تحقيق أهداف الشركة.