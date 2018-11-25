شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى «اكتفاء» في الظهران.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

• 40 دولة تشارك ويتضمن 50 فرصة استثمارية

تنطلق أعمال المنتدى السنوي لبرنامج "اكتفاء" في دورته الرابعة،، في الظهران، غداً، التي يشارك فيها ما يزيد على 3000 مشارك من نحو 40 دولة، ويتضمن 50 فرصة استثمارية، وورش عمل ومحاضرات في مجالات صناعية مختلفة، بالإضافة إلى معرض مصاحب للشركات المحلية والدولية، والقطاعات الحكومية، والمراكز التدريبية، وتهدف هذه النشاطات إلى مراجعة ما تم إنجازه تحت مظلة البرنامج، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة.

أطلقت "أرامكو"، برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يُعرف اختصاراً باسم برنامج "اكتفاء"، في دورته الأولى، في ديسمبر 2015م، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين مقدمي الخدمات والمصنعين، من أجل تعزيز أهداف الشركة لرفع مستوى المحتوى المحلي، مع نهاية عام 2021م، إلى نحو 70%.

ويمثل المنتدى منصة سنوية يلتقي فيها المُصنعون ومقدّمو الخدمات الذين ترتبط أعمالهم بقطاعات الطاقة، بهدف الإسهام في تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لأعمالهم، وفقًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020.

وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن برنامج "اكتفاء" يساعد في تحقيق أهداف التحول الصناعي ضمن رؤية المملكة 2030، كما يُتيح عديد من الفرص الاستثمارية.

وبين أنه بالإضافة إلى الإمكانات المحلية الواسعة التي يوفرها، يقدم البرنامج فرصًا للتصدير إلى دول المنطقة وخارجها، مما يعزز مستقبل المبادرات الاستثمارية في المملكة، ويتيح لها المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى ما تشهده المملكة من تطورات جديرة بالاهتمام في جميع أرجائها، بما في ذلك مشروعات مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية، ومدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، ومشروع مدينة "نيوم"، منوهاً على وجه الخصوص، بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية، في محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، التي تعزز استغلال الموارد المعدنية، وتساعد في دعم توطين وتنويع الاقتصاد السعودي.