شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الشركات الناشئة 2018 ينطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ اليوم في جدة فعاليات «الملتقى السعودي للشركات الناشئة» للعام 2018م، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

وأوضح محافظ الهيئة م. صالح الرشيد أن الملتقى السعودي للشركات الناشئة يعدُّ وجهة لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمشاريع التجارية، وتهدف «منشآت» من خلال تنظيمها الملتقى إلى تقديم جميع سُبل الدعم والتمكين للجهات المشاركة.

وأشار إلى أن الملتقى يتضمن مؤتمرًا ومعرضًا وجلسات نقاش بالإضافة إلى عروض قصيرة لأصحاب الشركات الناشئة أمام المستثمرين.

وقال: نسعى من خلال هذا الملتقى إلى ربط رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بالمستثمرين وصناديق رأس المال الجريء، للحصول على استثمارات تضمن نمو مشاريعهم وتحولها من مشاريع ناشئة إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة تساهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية.

ويشارك في الملتقى عدد من متخذي القرار والخبرات والشركات المحلية والعالمية في جلسات الملتقى للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع توجه المملكة في رؤيتها الطموحة 2030 لدعم الاقتصاد الوطني والمعرفي والريادة المناطقية وتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال ريادة الأعمال وإيجاد بيئة حاضنة للإبداع والابتكار المعرفي والتقني.