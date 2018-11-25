شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الاتصالات: طرح خدمة 5G عام 2020 لشركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجمع مسؤولى شركات المحمول الأربعة بالسوق المحلية، خلال جلسة "استعداد شركات المحمول نحو تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات"، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقام فى الفترة من 24- 28 نوفمبر الجاري، على أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الاستخدام الكامل لخدمات تكنولوجيا الجيل الرابع، مشيرين إلى أن إتاحة تكنولوجيا الجيل الخامس للشركات تعزز قدرتها التنافسية على تحليل البيانات وسلوكيات العملاء، وطرح خدمات فنية جديدة.

وقال مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن خدمات الجيل الرابع فى مصر تأخرت كثيرًا، وكان من المفترض طرحها منذ سنوات طويلة، وأن المرفق يعمل حاليًا على دراسة الجوانب الاقتصادية والفنية للتكنولوجيا الجديدة بما يتوافق مع الاشتراطات والمواصفات القياسية العالمية ومن المقرر عرضها على الشركات، فيما كشف عن أنه من المتوقع مع بداية عام ٢٠٢٠ طرح ترددات الجيل الخامس لمشغلى الاتصالات.

من جهته رأى أحمد البحيري، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن البنية التحتية هى الأساس لتقديم خدمات الجيل الرابع، والخامس للاتصالات، لافتا إلى أن الجيل الرابع عامل مهم للتحوّل الرقمى للمجتمع، مشيرا إلى أن متوسط سرعة الانترنت بالجيل الرابع التى قد تصل إلى 100 ميجا ، تصل إلى نحو ٢٠ جيجا فى الجيل الخامس، وهى أعلى سرعة تقدمها المصرية للاتصالات حاليًا بخدمات الإنترنت الأرضي.

وقال البحيري، إن خدمات الجيل الخامس ستغير من شكل التكنولوجيا، وتطبيقاتها فى السنوات القادمة، مشيرا إلى أن مشروع ربط المدارس الحكومية بشبكة ألياف ضوئية متطورة نموذج جيد يمكن تعميمه على كافة مدارس الجمهورية.

من جانبه قال ياسر شاكر، رئيس شركة أورنج مصر، إن جوجل للخرائط، والذكاء الاصطناعى يحتاج لخدمات الجيل الخامس، لعمل مشروعات إلكترونية كاملة، فالآلة أسرع من البشر دائمًا لذلك نحتاج للجيل الخامس، حيث أن تطبيقاته تتعلق بتحليل قواعد البيانات العملاقة، وهى الثروة الحقيقية لتصنيف سلوكيات العملاء.

ورجّح شاكر أنه مع التطور التكنولوجى فسيكون من الصعب الاستثمار بشبكة الألياف الضوئية خلال ٥ سنوات من الآن، مشيرًا إلى أن ضرورة الاستثمار لتأهيل الكوادر قبل تطوير المدارس تكنولوجيا.

بينما أكد حازم متولي، رئيس شركة اتصالات مصر، أن التحوّل الرقمى كأسلوب لا يحتاج خدمات الجيل الرابع والخامس، والهدف الأساسى إحداث تغيير حقيقى بحياة المواطن العادي، معتبرًا أن مشروع ميكنة التأمين الصحي، سيكون له مردود إيجابى كبير جدًا على حياة المواطنين.

وأشار متولي، إلى أن مصر لم تستغل خدمات الجيل الرابع بعد، مضيفًا أن الشركة طرحت خلال العام الماضى أعلى سرعة لخدمات الجيل الرابع وهى ٧٠ جيجا بايت فى العالم.

من ناحيته أوضح أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر أن المواطن العادى ليس بعيد عن التحوّلات التكنولوجية، التى تشهدها الأسواق.

وقدّر عصام نسبة انتشار أجهزة الهواتف الذكية، التى تدعم خدمات الجيل الرابع بمصر بأكثر من ٥٠٪، توفر الشركات لها الحلول لبناء تطبيقات ذكية تفيد المستخدمين بكافة مناحى المجتمع، مستشهدًا بتجربة الشركة فى دولة موزنبيق من خلال التعرّف على أماكن انتشار مرض الملاريا عن طريق قواعد بيانات العملاء.

واختتم عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجلسة مؤكدا فى كلمته على أن البنية المعلوماتية متاحة لكل مواطنين الدولة دون التفرقة، ولكافة قطاعات الدولة، والمجتمع، لتسهيل وتيسير الخدمات على المستخدمين.