شكرا لقرائتكم خبر عن المواطنون والخليجيون يسجلون صافي شراء بالأسهم السعودية بالتعاملات الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المستثمرون السعوديين والخليجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب اتجاها بيعيا.

وبحسب بيانات تداول، فإن حركة المستثمرين السعوديين بالسوق السعودية خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 1.60 مليار ريال وبيع بنحو 1.25 مليار ريال، ليكونون بذلك قد حققوا صافي مشتريات يقدر بنحو 134.7 مليون ريال.

كما حقق المستثمرون الخليجيون خلال تلك الفترة إجمالي عمليات شراء بقيمة 283.7 مليون ريال، مقابل بيع بقيمة 241 مليون ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي شراء يقدر بنحو 42.7 مليون ريال.

وحقق المستثمرون الأجانب عمليات شراء بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي بقيمة 896.1 مليون ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.073 مليار ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 177.3 مليون ريال.

وفي نهاية جلسة الخميس الماضي ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 1.24%، رابحا 92.96 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 7607.32 نقطة.

يشار إلى أن المستثمرون السعوديين حققوا بسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب والخليجيون اتجاها بيعيا.