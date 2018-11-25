شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات مصر" تشارك فى الدورة الـ"22" لمعرض Cairo ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - إطلاق خدمات التليفون الأرضى تجاريا للمنازل وتصبح مشغلا متكاملا للاتصالات في مصر

- حازم متولى: سنعتمد على خبرات مجموعة اتصالات الثرية فى المشروعات الاستراتيجية مثل الصحة وتأمين المنشآت

- متولى: نفخر بإطلاق خدمات التليفون الأرضي ونعد عملائنا بمزايا فريدة ومبتكرة تقدم لأول مرة في السوق

تُشارك "اتصالات مصر" فى فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT 2018 " في دورته الــ22، تحت شعار "قيادة المستقبل الرقمي وخدمات الجيل الخامس لتمكين المجتمعات"، وتأتي مشاركة الشركة تماشيا مع الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها اتصالات مصر، والتي تستهدف توفير حلول وخدمات مستقبلية؛ يكون لها عظيم الأثر في حياة الأشخاص.

واستهلت اتصالات مصر وجودها بالمعرض بإطلاق خدمات التليفون الأرضي للمنازل، لتصبح ثاني مشغل متكامل في السوق المصرية، كما أعلنت عن تعريفة الخدمة، كما كشفت عن الخدمات الحصرية والمتميزة التي سيتمتع بها العملاء بعد الاشتراك في خدمة الخط الأرضي الثابت.

وقامت الشركة في جناحها المتميز بعرض مجموعة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، التي تعكس حرص اتصالات الدائم على الاستثمار في التقنيات المستقبلية وتمكين الخدمات الذكية. وتتضمن التجارب التي قدمها جناح "اتصالات مصر" فى Cairo ICT 2018 ركن المتجر الذكي، وركن الرعاية الصحية، وركن التعليم الرقمي، وركن المدن الذكية، وركن "اتصالات ديجيتال".

واستعرض المهندس حازم متولي - الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر- أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الخدمات التي تنوي اتصالات مصر تقديمها في السوق المصري، والتي قامت مجموعة اتصالات بتنفيذها من قبل في العديد من دول العالم، كما عرض كيفية الاستفادة من هذه الخبرة في دعم المشروعات القومية والاستراتيجية للدولة، بخاصة في قطاعي الصحة و تأمين المنشآت.

وركز متولي خلال العرض على الحلول التكنولوجية الخاصة بـ "التأمين الصحي الإلكتروني"، والتي تتضمن تصميم حلول تكنولوجية لميكنة التأمين الصحي، وهو المشروع الذي تم تطبيقه من قبل اتصالات في المملكة العربية السعودية، ويتم دراسة تطبيقه في مصر بالتنسيق مع وزارت الاتصالات والصحة والإسكان.

وتناول متولي في عرضه مشروع «حمايتك»، والذي يعمل على كشف وحماية المباني من خلال الإنذار المبكر ضد أخطار الحريق، وقد تم تنفيذه من قِبل شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة،. يأتي كلا المشروعين متوافقين مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة.

وخلال فعاليات اليوم الأول، تفقد المهندس عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - جناح اتصالات مصر، وحرص على الاطلاع على كل ما تقدمه اتصالات من حلول تكنولوجية للمرة الأولى في السوق المصرية.

وقدمت اتصالات مصر أيضًا خلال جناحها عروضا حية وتفاعلية للخدمات المتعلقة بإنترنت الأشياء ومراكز التحكم على عدة محاور، في مقدمتها تطبيقات المدن الذكية، ونظم السلامة والأمان الذكية مثل "حمايتك"، حيث توفر اتصالات مصر أنظمة إنذار ذكية تعمل على تسخير قوة ومزايا التكنولوجيا الذكية؛ لنقل البيانات إلى المستخدمين ومركز التحكم في القيادة المركزية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث الأزمات، كما تضمنت الحلول ركن المتجر الذكي أو رفوف العرض الذكية، والتي توفر التتبع الآلي لكل منتج تم أخذه من رفوف العرض أو تم إرجاعه والتحليل الإحصائي للمتجر باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، حيث يمكن لبائعي التجزئة من خلال هذه التكنولوجيا الاستفادة من تحليلات البيانات، والتي تمكنهم من تحسين مستويات المخزون وفهم زيارات العملاء؛ لتحسين نوعية المنتجات استنادًا إلى اهتماماتهم.

أما الحلول المقدمة في ركن الصحة الرقمي داخل جناح اتصالات، فهدفت إلى عرض نظام رعاية صحية أكثر كفاءة واعتمادية، وتوفير تجربة أكثر كفاءة لكل من الأطباء والمرضى، وقد شملت الحلول التي تم عرضها الـTELEMEDICINE، حيث تم استخدام أجهزة طبية رقمية لإنشاء سجل للمريض يمكن للطبيب الاطلاع عليه عن بعد، وتسلسل الحمض النووي والذي يتضمن حلولاً للتسلسل والمراقبة الجينية، كما تم استعراض نظام الـE-CLAIM، الذي يمثل عرضا ترويجيا مباشرا يوضح سير العمل، وكيف يمكن لكافة الأطراف المعنية الاستفادة من الحلول التكنولوجية المقدمة، في حين تضمنت حلول قطاع التعليم المقدمة من خلال ركن التعليم الرقمي واتصالات ديجيتال، كيفية تمكين المؤسسات التعليمية من خلال تقديم أحدث الحلول الرقمية والأدوات لخدمة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والإداريين في البيئة التقليدية المعتادة.

وعلق حازم متولي - الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر- على مشاركة الشركة المتميزة هذا العام قائلاً: "نستهدف هذا العام تسليط الضوء على أحدث التقنيات المستقبلية والحلول والمنتجات المطروحة للسوق المصري، بالإضافة لتأكيد الدور الحيوي والفعال الذي يمكن أن تقوم به شركات المحمول لدعم المشاريع الاستراتيجية القومية، وركزنا هذا العام على الخدمات المقدمة للقطاع الحكومي والشركات الكبيرة، وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أن اتصالات تتبنى منذ سنوات رؤية للتوسع في مفهوم "إنترنت الأشياء" لإيمانها بأنه أصبح واقعا وعلى جميع الشركات أن تواكبه".

وبيّن متولي أن إطلاق خدمات الخط الأرضي الثابت اليوم تأتي انعكاسا لفلسفة الشركة القائمة على تقديم خدمات متكاملة تلبي كافة احتياجات العملاء بأفضل الأسعار، موضحا: "نتمنى أن تسهم الخدمة الجديدة في زيادة قاعدة العملاء ونتطلع لإطلاق الخدمة قريبا للشركات".

كما شارك المهندس حازم متولي -الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر- بجلسة مناقشة على هامش فاعليات مؤتمر Cairo ICT، تناول خلالها استراتيجيات خدمات الـ 5G والاستعداد لانطلاقها في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، وقد قام المهندس متولي بتأكيد بدء الشركة في تنفيذ التجارب الفنية الخاصة بخدمات الجيل الخامس، وأوضح متولي أن الجيل الخامس سيركز على تطبيقات "إنترنت الأشياء"، مؤكدًا أنه سيمثل قيمة مضافة عند استخدامه في المعدات والآلات المستخدمة في المصانع، في حين أن تأثيره على المواطن بشكل مباشر سيكون محدودا، مشيرًا إلى أن تحديث البنية التحتية لتناسب الجيل الخامس يستلزم استثمارات هائلة.

وتعد مشاركة اتصالات مصر في معرض Cairo ICT هذا العام، المشاركة الرابعة، وهو المعرض الذي حظي على مدار الـ5 سنوات الماضية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما افتتحه الرئيس خلال الـ4 سنوات الماضية، وأطلق خلاله العديد من المبادرات لتدريب الشباب وإنشاء المناطق التكنولوجية ونشر الإبداع وريادة الأعمال ومبادرة تصنيع وتصميم الإلكترونيات. ويضم المعرض هذا العام نحو 8 معارض إضافية لأول مرة، ومنها معرض تكنولوجيا الأمن والسلامة وساحة الابتكار والشمول المالي والمدن الذكية وتكنولوجيا النقل والمواصلات والتعليم، بالإضافة إلى الجناح الحكومي، ويشارك به أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة.