شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد مصارف الإمارات: البنوك أمامها خيارات عدة لتعديل نسب تملك الأجانب بأسهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن هناك خيارات عدة أمام البنوك لتعديل نسب تملك الأجانب فيها وفقاً لقانون المصرف المركزي الجديد.

وبين أن هذه الخيارات هي إما أن يتواصل البنك مع المستثمرين ويخفض نسب تملكهم كل حسب الحصة التي يملكها بالنسبة والتناسب، أو أن يقوم البنك من جانبه بإعادة شراء الأسهم بسعر السوق، وبعد أخذ الموافقات من الجمعية العمومية، وبالنسبة المطلوبة للوصول إلى الحد الأقصى الجديد، وذلك بحسب صحيفة الخليج.

وأكد أن مصرف الإمارات المركزي ستكون عنده رغبة في الحفاظ على استقرار البنوك وسمعتها .

وأشار إلى أن المركزي سيعطي البنوك التي تزيد نسبة تملك الأجانب فيها على الحد الأقصى المحدد ضمن قانون الجديد وهو 40%، مهلة مريحة تجعل المستثمر الأجنبي يتخارج من دون أن يضر تخارجه مصالح بقية المستثمرين ودون أن يؤثر في قيمة سهم البنك.

يشار إلى أنه تم يوم الإثنين الماضي السماح لغير المواطنين "الأجانب" بتملك أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 25%.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد وافق على طلب مصرف أبوظبي الإسلامي في منتصف الشهر الجاري بالسماح لغير المواطنين الإماراتيين، بتملك أسهم المصرف بنسبة لا تتجاوز 25% من رأس المال.