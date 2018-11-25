شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الاستثمار والصناعة والمالية يفتتحون مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس The 5th CEOs THOUGHTS 2018 الذى تنظمه شركة المال جي تي إم يومى 2 و3 ديسمبر المقبل، بمشاركة نحو 500 مشارك من رؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، كما يفتتح جلسات اليوم الثاني الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "2019.. الفرص والتحديات" في فندق ماريوت القاهرة، ويناقش على مدار 6 جلسات، فرص الاستثمار في سوق المال والقطاع المصرفي والتمويل الاستهلاكي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعقارات والصناعة والتجارة، بواقع 3 جلسات يوميًّا بجانب جلسات افتتاحية يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار رجال الأعمال.

ويتحدث في الجلسة الأولى كل من هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، ووليد زكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة، ورنا العدوي رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن القابضة، وأشرف غزالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آى كابيتال"، عن الفرص المتاحة لبنوك الاستثمار للحفاظ علي ربحيتها في ظل التحديات التي تواجهها سوق المال في الفترة الحالية ومن بينها تأجيل برنامج الطروحات الحكومية وتداعيات أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية.

أما الجلسة الثانية، التي تُعقد تحت عنوان "فرص القطاع المصرفى فى عام الدفع الإلكتروني وخفض الفائدة"، فيتحدث فيها محمد كفافي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آى سكور"، وأشرف صبري رئيس مجلس إدارة شركة فوري وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، وياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، وعمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي.

فرص التوسع في التمويل الاستهلاكي باعتباره أكثر الأنشطة المالية جاذبية الفترة الأخيرة ستكون المحور الرئيسي للجلسة الثالثة ويتحدث فيها شريف سامي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الديون بأسواق رأس المال بالمجموعة المالية هيرميس، والدكتور محمود خطاب العضو المنتدب لشركة بي تك، وحازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، ومعتز الدريني الشريك المؤسس بمكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية.

ويناقش محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة، ومروان السماك الرئيس التنفيذي للشركة الهندسية للحاويات، واللواء عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ونرمين طاحون الشريك المدير بمكتب طاحون للاستشارات القانونية، وأحمد فكري عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية "إجا "، خطط استثماراتهم في المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والفرص المتاحة والصعوبات التي تواجههم.

ويتحدث كل من أحمد شلبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دي إم جي ماوتن فيو، وأحمد طه منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العقاري، في الجلسة الثالثة التي تنعقد تحت عنوان "القطاع العقارى.. عام المنافسة والفرز"، ويناقشون الفرص المتاحة فى السوق والتحديات التى تواجههم وتوقعاتهم خلال 2019، وحركة الأسعار، ورصد المشروعات الجديدة التى تسعى الشركات نحو تنفيذها.

ويختتم المؤتمر أعماله بجلسة تحت عنوان "تحديات النمو الصناعي.. وخطوات لتحريك عجلة الصادرات"، بمشاركة كريم النجار رئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة والاستثمار، وهاني قسيس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة والتجارة "منترا"، وحسام فريد العضو المنتدب لشركة الوايلر غريد للطلمبات والصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين رئيس شركة مودرن للمواد العازلة، وبهاء ديمتري نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك للأجهزة الكهربائية وباسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس للتطوير الصناعي.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لعرض توقعاتهم لأداء الاقتصاد والقطاعات المختلفة خلال العام الجديد وإستراتيجيات وسياسات المؤسسات الممثلين لها، وأهم التحديات والعقبات المتوقعة.

ويشهد المؤتمر سنويًّا، الكشف عن تقرير مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين للشركات، الذى تعده صحيفة المال بالتزامن مع المؤتمر، ويرصد نظرة القطاع الخاص لأداء الاقتصاد الكلى، والقطاعات الرئيسية، ومنها الخدمات والإنشاءات والزراعة والنقل والصحة والصناعة وغيرها.