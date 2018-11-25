"عزيزي للتطوير العقاري" تنجز 78% من مشروع "فاريشتا عزيزي" في مجمع الفرجان بدبي

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "عزيزي للتطوير العقاري"، إحدى شركات التطوير الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استكمال 78% من أعمال الإنشاءات لمشروع "فاريشتا عزيزي" السكني الذي يعتبر من أكثر المشاريع السكنية المرتقبة في منطقة الفرجان، وأحد المشاريع الـ18 التي تعمل الشركة على تطويرها حالياً.

وتسير أعمال البناء بوتيرة سريعة، حيث وصلت الأعمال الكهروميكانيكية داخل الشقق إلى مراحلها النهائية مع العمل بسرعة على استكمالها، كما شارفت أعمال الواجهة والدهان الخارجية على الانتهاء تقريباً. وضمن إطار وضع اللمسات الأخيرة على المشروع، تواصلت "عزيزي للتطوير العقاري" مع الجهات الحكومية من أجل إجراءات التوصيل والتفتيش النهائية للعقار.

ويتربع مشروع "فاريشتا عزيزي" وسط المشروع المجتمعي المرتقب في منطقة الفرجان، ويقع بالقرب من "ابن بطوطة مول"، و"ديسكفري جاردنز"، كما أنه يؤدي إلى موقع معرض إكسبو 2020 دبي. ويضمن هذا الموقع الاستثنائي عائداً استثمارياً قوياً وعوائد تأجير مجزية. وتشير بعض التقارير إلى أن المعرض سيسهم بتضاعف عوائد التأجير من الشقق الفاخرة في هذا الموقع عن المتوسط الحالي في المدينة والبالغ 5%. ومع استمرار ارتفاع الطلب على هذه الشقق، فمن المتوقع أن تصبح منطقة الفرجان من بين أفضل 10 وجهات للتأجير، حيث سيرتفع متوسط عوائد التأجير فيها بنسبة 8 إلى 9%.

وبهذه المناسبة، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري": "تلتزم ’عزيزي للتطوير العقاري‘ بتسليم مشاريعها في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الجودة. وتمكّنا من تسليم أكثر من 1800 وحدة سكنية في منطقة الفرجان بدبي التي تتميز بموقع استراتيجي يجعلها من أكثر مناطق التأجير التي توفر عائداً استثمارياً قوياً وعوائد تأجير مجزية للعملاء".

ويضم "فاريشتا عزيزي"، البالغة قيمته 255 مليون درهم إماراتي، 284 شقة سكنية؛ من بينها 137 شقة استوديو، و124 شقة بغرفة نوم واحدة، و23 شقة بغرفتي نوم، بالإضافة إلى مساحة تجزئة تبلغ 7200 قدم مربعة. وتتميز شقق المشروع بتصاميم معاصرة وديكور داخلي ينبض بالفخامة والأناقة.

وبفضل موقعها الاستراتيجي بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، تحظى منطقة الفرجان بموقع مميز يتيح للمقيمين الوصول بسهولة إلى جميع المناطق التجارية وأماكن الجذب الترفيهية في المدينة. علاوةً على ذلك، سيستمتع سكان "فاريشتا عزيزي" بالمزايا التي يوفرها لقرب المشروع من خط المترو الجديد المسمى "Route 2020" الذي يجري إنشاؤه حالياً مع اقتراب معرض إكسبو 2020 دبي، كما سيستفيد مستخدمو المترو مستقبلاً من موقعه القريب من مشاريع "عزيزي للتطوير العقاري" الـ18 في الفرجان.

وتحتضن منطقة الفرجان وجناح الفرجان الغربي طيفاً واسعاً من مناطق التجزئة والترفيه والتسلية ووجهات الحياة العصرية، فضلاً عن احتضانها حدائق ذات مناظر طبيعية خلابة تشكل إضافة مثلى إلى المناطق المحيطة بها.