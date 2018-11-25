هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق أعلى درجة عالمية في شهادة المعيار الدولي لتميز الخدماتTISSE) )

دبي - الخليج 365 :

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي تميزها في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتجاوز توقعاتهم بحصولها على أعلى درجة في شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات (TISSE) الممنوحة من المعهد الدولي لخدمة المتعاملين (TICSI) لمرتين متتاليتين، حيث حققت الهيئة نتيجة 98.3% في 2018 مقارنة بـ 98% في 2017. ويؤكد هذا الإنجاز جهود الهيئة الحثيثة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين من خلال قنوات رقمية متنوعة تتيح المزيد من الخيارات السهلة، والسريعة، والآمنة لإنجاز مختلف المعاملات، إضافة إلى تكامل وموثوقية إجراءاتها، واحترافية مقدمي الخدمة.

وأعرب سعادة / سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بحصول الهيئة على أعلى درجة في شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات من المعهد الدولي لخدمة المتعاملين، لمرتين متتاليتين، الأمر الذي يشكل إضافة قيمة لسجلها الحافل بالإنجازات، لا سيما في مجال إسعاد المتعاملين وتحقيق راحتهم. وقال سعادته: "انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ببناء حكومة المستقبل واستشراف المستقبل، والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات من أجل إسعاد الناس، وتحقيقاً لمستهدفات مئوية الإمارات 2071 والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، لا تدخر الهيئة جهداً في سبيل تعزيز تجربة متعامليها من خلال تسريع الإجراءات وتبسيطها وتقديم خدمات رقمية مبتكرة وسريعة، وأنظمة سلسة ومتكاملة ومترابطة، عبر قنوات رقمية في أي وقت ومن أي مكان، وفق أعلى معدلات الجودة والتوافرية والاعتمادية، بما يسهم في جعل تجربة الحياة في دبي التجربة الأفضل عالمياً."

وأضاف سعادته: "شكلت جملة مبادرات الهيئة ترجمة عملية للتوجهات الحكومية الهادفة لصنع مستقبل جديد عبر ابتكار حلول تغير حياة الناس، وتيسرها، وتنقلها نحو الأفضل. كما عكست تلك المبادرات حرص الهيئة الدائم على خلق منظومة متكاملة تعزز دور متعامليها كعنصر أساسي في منظومة التحسين المستمر وتطوير الخدمات الحالية كونهم المتلقي الأول لها، إضافة إلى فتح قنوات تواصل فاعلة معهم، والاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم في تصميم خدمات تلبي مختلف التوقعات. وقد حرصت على أن تواكب خدماتها التغيرات المتسارعة على المستوى المحلي والعالمي، فكان لها السبق في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والخدمات الذكية، واليوم تقود الهيئة تحولاً جذرياً فارقاً نحو صناعة مستقبلٍ رقمي جديد لإمارة دبي من خلال تقديم خدمات ذاتية مستقبلية متطورة، تتخطى الاحتياجات الحالية وتفوق كل التوقعات."

وتابع الطاير: "تتم عملية التحسين في الهيئة بناءً على دراسات تفصيلية لاحتياجات المتعاملين، وتبني الابتكار ركيزة أساسية للاستفادة من تلك الدراسات وتحويل التحديات إلى فرص وإيجاد حلول جديدة توفر الوقت والجهد والتكلفة، وقد حققت الهيئة تصنيف خمسة نجوم لجميع مراكزها في شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات 2017. كما بلغت نسبة مؤشر السعادة في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة 97% بنهاية الربع الثالث من 2018. وتسعى الهيئة باستمرار للوصول إلى تقديم خدمات نوعية من فئة السبع نجوم في مراكز إسعاد المتعاملين لتكون مراكز للإبداع والتطوير. وتأتي مبادرة مراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين تجسيداً عملياً لهذا التوجه، اتساقاً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تمثل المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، وجهود الهيئة الرامية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء؛ حيث تعتمد مراكز المستقبل التابعة للهيئة في كل من مول ابن بطوطة، ومركز دبي فيستيفال سيتي، وسوق التنين 2، ومركزي الطوار وبرج نهار على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتوفر جميع خدماتها الذكية والمبتكرة لجميع فئات المتعاملين."

كما صممت الهيئة مراكزها لتكون صديقة لأصحاب الهمم محققة أعلى مستويات المطابقة مع المعايير الدولية، تحقيقا لرؤيتها في مجال المسؤولية المجتمعية وإدماج أصحاب الهمم في المجتمع، وإيجاد مسارات عمل جديدة يمكن من خلالها تذليل جميع العراقيل التي قد تعترض طريق انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.