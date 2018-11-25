شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت تبوك" توقع مذكرة تفاهم مع "التطلعات الدولية" بهدف التصدير لليمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت تبوك عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة التطلعات الدولية، بهدف تصدير كمية 6 آلاف طن من مادة الأسمنت إلى جمهورية اليمن الشقيقة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، بأن مدة المذكرة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها- اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر الجاري- ولمدة ثلاثة أشهر.

وجدير بالذكر أن الشركة جددت رخصة تصدير الأسمنت والكلنكر، الصادرة لها من وزارة التجارة والاستثمار، في 19 فبراير الماضي، لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وكانت الشركة قد أعلنت، في مارس من عام 2017، حصولها على رخصة تصدير للأسمنت، علماً بأن صلاحية الرخصة كانت لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيق صافي خسارة بلغ 19.2 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 12.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

كذلك تراجعت أرباح الشركة إلى 66.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.