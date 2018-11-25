المالية تفتتح المعرض التاسع للمصنوعات اليديوية والحرفية للمدن الحدودية

افتتحت وزارة المالية، اليوم الأحد، فاعليات المعرض التاسع للمصنوعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية لأهالي المدن الحدودية ويستمر المعرض حتى الخميس المقبل، بحسب بيان الوزارة اليوم.

ويقام المعرض داخل أبراج وزارة المالية، ويعد التاسع الذي تستضيفه الوزارة، بحسب البيان.

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، على أهمية خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إقامة هذه المشروعات.

وبحسب كجوك فإن للمشروعات الصغيرة درويًا رياديًا لتعظيم دور الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو الإقتصادي.

وأضاف كجوك في البيان، أن إقامة هذه المعارض داخل وزارة المالية تعمل على مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لأهالي المدن الحدودية لتحسين أوضاعهم والمحافظة على التراث المصري القديم.

وأشار كجوك، إلى أن قيام المعرض للمرة التاسعة يُعد نجاحًا لسلسة المعارض التي أقيمت سابقًا، وجذب المعرض مشاركين جُدد من محافظات عديدة بمنتجات جديدة لم تشارك في المعارض السابقة.

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