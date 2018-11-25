شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ناقلات النفط الكویتیة تبدأ بناء 3 ناقلات غاز مسال عملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن شركة ناقلات النفط الكويتية بدأت مرحلة التنفیذ لمشروع بناء ثلاث ناقلات غاز مسال عملاقة بقیمة 64.895 ملیون دینار (213.6 مليون دولار). ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئیس التنفیذى في شركة ناقلات النفط الكویتیة الشیخ طلال الخالد الصباح قوله إن ھیونداى للصناعات الثقیلة الكوریة ستنفذ عقد البناء وإن حمولة الناقلة الواحدة تصل لنحو 84 ألف متر مكعب. وتوقع أن تتسلم الكویت ناقلة الغاز المسال الأولى بنھایة 2019.

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ناقلات النفط الكویتیة تبدأ بناء 3 ناقلات غاز مسال عملاقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .