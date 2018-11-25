شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد الهندسي الخليجي»: لجان لتقديم الخدمة في جميع التخصصات والان نبدء بالتفاصيل

يعمل الاتحاد الهندسي الخليجي حاليا على تجهيز لجان خليجية هندسية للمهندسين الخبراء، لتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وقت ما تقتضي الحاجة لذلك.

أوضح ذلك أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي الدكتور كمال آل حمد، بمناسبة فتح الاتحاد المجال للراغبين في الانضمام للجان الخليجية الهندسية للمهندسين الخبراء، وذلك تفعيلا لما ورد في نظام الاتحاد، مبينا أن الهدف أن تكون اللجان مرجعا خليجيا للمعلومات والمشورة الفنية وتكون جاهزة لتقديم الخدمة.

آلية تشكيل اللجان

وذكر الدكتور آل حمد، أنه سوف يتم تشكيل هذه اللجان وفق آلية دقيقة ومعايير مهنية وعلمية متقدمة، قام بإعدادها فريق عمل متخصص، حيث تتكون كل لجنة من عدد من المهندسين الخبراء، يتم تقييم مؤهلاتهم وخبراتهم من قبل فريق متخصص ذي خبرة عالية في أعمال التحكيم والتقييم والاختيار (فريق التقييم والاختيار).

التخصصات الهندسية المعنية

وأضاف، إن هذه اللجان تختص في العديد من التخصصات الهندسية الرئيسية وتفرعاتها وفق الحاجة، ومنها: الهندسة المدنية، المعمارية، هندسة التخطيط الحضري، الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، هندسة البترول، الكيميائية وإدارة المشاريع، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسب الآلي، الهندسة الصناعية والزراعية، وهندسة السلامة والزلازل.

معايير التقييم والاختبار

وأشار أمين الاتحاد الهندسي الخليجي إلى أن إجراءات ومعايير التقييم واختيار المهندسين الخبراء للمشاركة في هذه اللجان، والتي سيتولاها فريق التقييم والاختيار وفق اشتراطات أساسية للدرجة المهنية الحاصل عليها المرشح، تشمل معايير مهنية وعلمية دقيقة للخبرة العلمية والعملية، مثل: الشهادات الجامعية العليا (الماجستير والدكتوراة)، ودرجات التأهيل التخصصية الدولية في مجال التخصص، وممارسة العمل التخصصي الهندسي والبروز في التخصص.

عضوية الهيئات والجمعيات

وأضاف: إن من بين المعايير أيضا العضوية لدى هيئات وجمعيات هندسية متخصصة، والأوراق والأبحاث العلمية والمهنية المنشورة التي قام بها في المجال الهندسي، والأوراق العلمية التي قام بتحكيمها، والكتب العلمية التي أصدرها في المجال الهندسي، وبراءات الاختراع المسجلة التي قدمها في المجال الهندسي، والجوائز والأوسمة التي حصل عليها والقضايا والمنازعات التي قام بتحكيمها أو تقديم الخبرة الفنية، علما بأن كافة هذه الإجراءات والعمليات وأعمال التقييم والاختيار لهذه اللجان الخليجية للمهندسين الخبراء يتم التسجيل فيها إلكترونيا عن طريق موقع الاتحاد الإلكتروني.

الدعوة للتسجيل

وقال أمين عام الاتحاد الهندسي للمهندسين الخليجيين، أهيب بالخبراء والذين يذخر بهم خليجنا الحبيب عدم التردد في التسجيل والإسراع في الترشح لوجود الفرصة لتقديم خبراتهم المتميزة والاستفادة منها في ظل حجم المشاريع والتنمية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي.