شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الصناعات الغذائية خلال شهر أكتوبر تحقق زيادة بنسبة 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال شهر أكتوبر 2018 زيادة فى الصادرات بنسبة 10% وبقيمة بلغت 246 مليون دولار بالمقارنة بصادرات أكتوبر 2017.

وتأتى تلك الزيادة بعد الزيادة الكبيرة التى تحققت فى صادرات شهر سبتمبر 2018 والتى بلغت 23% مقارنة بصادرات شهر سبتمبر 2017 وبقيمة بلغت 233 مليون دولار.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر العشر الأولى من 2018 حوالى 2372 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 1% عن نفس الفترة من عام 2017.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر دول العالم المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 بقيمة 243 مليون دولار يليها ليبيا بقيمة 170 مليون دولار، الأردن بقيمة 123 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 117 مليون دولار، اليمن بقيمة 112 مليون دولار، الامارات العربية المتحدة بقيمة 113 مليون دولار، العراق بقيمة 82 مليون دولار، المغرب بقيمة 70 مليون دولار، ألمانيا بقيمة 63 مليون دولار، الكويت بقيمة 58 مليون دولار، حيث تمثل الصادرات إلى الدول العشر الموضحة 48% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر العشر الأولى من 2018.

وتعد الخضر والفاكهة المجمدة أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من 2018 بقيمة بلغت 279 مليون دولار يليها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 264 مليون دولار، الاجبان بقيمة 220 مليون دولار، سكر بقيمة 178 مليون دولار، منتجات مطاحن بقيمة 146 مليون دولار، عصائر بقيمة 98 مليون دولار، شكولاتة بقيمة 91 مليون دولار، محضرات أسايها الحبوب بقيمة 87 مليون دولار، أعلاف للحيوان بقيمة 80 مليون دولار، زيتون مخلل بقيمة 79 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة (صلصة طماطم، مايونيز، كاتشب، بودرة أيس كريم، جيلى،...) بقيمة 69 مليون دولار، بذور وأثمار زيتية بقيمة 64 مليون دولار، وغيرها من المنتجات.