للمرة الثالثة فى أسبوع.. أسعار الأسمنت تتراجع

كتبت – منى ضياء
انخفضت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25 نوفمبر، بواقع 20 جنيها للطن، استكمالات للاتجاه النزولى الذى شهدته الأسعار على مدار الأسبوع الماضى، فى حين استقرت أسعار الحديد دون تغيير.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار الأسمنت اليوم أمر متوقع نتيجة زيادة المعروض وانخفاض درجات الحرارة، حيث تقل أعمال البناء فى ذلك الوقت من العام نتيجة الأمطار وهو ما يؤدى لتراجع الأسعار.
وكانت أسعار الأسمنت انخفضت مرتين الأسبوع الماضى بإجمالى 60 جنيها للطن، ويستمر الاتجاه النزولى للأسعار.
ويتراوح...
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