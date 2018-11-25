الان تتابع “أرامكو” تنظم مؤتمر برنامج القيمة المضافة “اكتفاء” للموردين بالدمام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

يتوجه الرئيس التنفيذي لشركة ايه.بي بي، أورليتش سبيسهوفر، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، جو كايسر، إلى الدمام، لحضور المنتدى الذي تنظمه “أرامكو”، لبرنامج القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء“.

وخلال الزيارة، سيتفقد سبيسهوفر مصنع ايه.بي.بي في الدمام، ويجتمع مع ممثلين عن أرامكو، وهي من أهم عملاء الشركة في المنطقة.

وسيشارك في المنتدى أيضا، بال كيبسجارد، من شلومبرجر، وجيف ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط هاليبرتون.

وقالت ايه.بي.بي، في بيان صدر اليوم: “بجانب كوننا شريكا مسؤولا لعملائنا، فإننا نضطلع بدور رب العمل المسؤول لموظفينا، لذا سيلتقي رئيسنا التنفيذي بنحو 200 موظف في مصنعنا في الدمام خلال زيارته للسعودية، ويجتمع كذلك مع واحد من أهم عملائنا في المنطقة من أجل تعزيز الحوار معه”.

فيما أكدت “سيمنس” حضور كايسر منتدى اكتفاء وأنه سيكون أحد المتحدثين فيه، وأوضح متحدث باسم الشركة أن كايسر يخوض رحلة عمل للشرق الأوسط، حيث يزور العملاء والشركاء في الإمارات والسعودية وغيرهما.