شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفراخ وتراجع البيض جنيها اليوم الأحد 25-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفراخ، اليوم الاحد 25 نوفمبر، لتسجل 22 جنيها للكيلو بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26-27

فى حين تراجعت أسعار البيض جنيها لتصل عند 31.5 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 37-38 جنيها للكرتونة.