شكرا لقرائتكم خبر عن 28% ارتفاع بعدد قضايا المقاولات بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع عدد قضايا المقاولات في القطاع التجاري خلال العام الماضي بنحو 28%، إذ بلغ عددها 3250 قضية، مقارنة بعام 1438هـ الذي يقدر عددها فيه بـ2333 دعوى.

واستحوذت منطقتا الرياض والشرقية على 55% من هذه القضايا خلال السنوات الثلاث الماضية، تليهما منطقة مكة المكرمة بـ15%، ثم منطقة القصيم. بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغ إجمالي عدد القضايا خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 7 آلاف قضية، شكلت "الإخلال بتنفيذ العقود وعدم مطابقة البناء مع الخريطة ونوعية المنتج" نحو 60% منها.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ 35 من نظام المرافعات الشرعية.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل السعودية في أغسطس الماضي أن عدد قضايا المنازعات التجارية والخلافات المالية التي باشرتها المحاكم التجارية الثلاث في المملكة، بلغ نحو 19.26 ألف قضية، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري.

وكانت وزارة العدل السعودية قد كشفت في يوليو 2018 عن ارتفاع إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية بنسبة 171% وذلك خلال شهر شوال الماضي من العام الهجري الحالي.

يشار إلى أن إجمالي طلبات تنفيذ الشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ بالسعودية منذ بداية العام الهجري، بلغت نحو 24.14 ألف طلب، بقيمة مالية تقدر بنحو 11.5 مليار ريال.