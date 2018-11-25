شكرا لقرائتكم خبر عن "ديوا" ترسي عقدا جديدا بـ 118 مليون درهم لتمديد شبكات نقل مياه بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرست هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة بسوق ناسداك دبي عقد مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه في مناطق متعددة بإمارة دبي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 118 مليون درهم.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الشبكات الجديدة بأقطار تتراوح بين 600 إلى 1200 ملم وبأطوال إجمالية تصل الى 26.5 كيلومتراً.

وقال ان المشروع الجديد بتلك الشبكات يستهدف زيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه بمناطق متعددة بالإمارة.

وأشارت إلى أن المدة اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك وفق البرنامج المخطط له مسبقاً والتي هي 30 شهر.

وأعلنت "ديوا" الشهر الماضي عن إرساء عقد مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه رئيسية بأطوال تصل لـ 19.5 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 131 مليون درهم.

وكان هيئة كهرباء ومياه دبي قد اعتمدت في مطلع العام الجاري ميزانية إجمالية قدرها 26.417 مليار درهم لعام 2018 مقابل 24.358 مليار درهم في عام 2017.

وتتضمن ميزانية عام 2018 استثمارات في مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والتقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة.

ووقعت هيئة كهرباء ومياه دبي في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتعزيز أطر التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجالات التحول الرقمي والعمل المشترك في تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.