شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية تطلق وحدات سكنية جديدة بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن إطلاق أكثر من 200 وحدة سكنية للبيع في مجمع أويا ريزدنس في مشروع دبي موتور سيتي.

وأوضحت الشركة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن المجمع يضم أكثر من 260 شقة سكنية جاهزة للتسليم.

وكشفت الشركة في مطلع أكتوبر الماضي عن مشروعها الجديد "أفنيو ديستركت"، ضمن المرحلة 2 من مشروع "دبي موتور سيتي"، وذلك خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2018.

وأعلنت الشركة في منتصف الشهر الجاري عن تحول نتائجها المالية للربحية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 145.6 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغ 2.3 مليار درهم بالنصف المقابل من 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغت 207.422 مليون درهم خلال النصف الأول من 2018، وذلك مقابل صافي خسارة بلغت 2.2 مليار درهم بالنصف المقابل من العام 2017.